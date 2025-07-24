У Миколаєві після конфлікту мешканців із лікарнею поставлять знак про заборону зупинки

Вʼїзд до лікарні у Варварівці, де планують встановити знак про заборону зупинки. Фото: «МикВісті»

У мікрорайоні Варварівка в Миколаєві через конфлікт між місцевими жителями та лікарнею, біля в’їзду до медзакладу планують встановити знак про заборону зупинки автомобілів.

Про це в коментарі «МикВісті» повідомив перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.

За його словами, перед в’їздом до лікарні зі сторони Одеського шосе вже є знак, який забороняє зупинку за 70 метрів до воріт. Проте водії ігнорують його і лишають автомобілі безпосередньо біля входу до медзакладу.

— Паркуватися там було заборонено й раніше. Але зараз кількість машин зростає, і знайти місце на вулиці стає складніше. Сьогодні я сам припаркувався за 70 метрів від воріт і спокійно дійшов пішки — проблем не було. Люди кажуть, що їм заважає рух транспорту через господарські ворота лікарні, а медзаклад у свою чергу скаржиться, що припарковані біля воріт авто перекривають проїзд «швидким» та службовим машинам. З одного боку, вулиця обладнана відповідним дорожнім знаком, який забороняє зупинку за 70 метрів до воріт, але автомобілі все одно стоять. Люди просто не дотримуються правил дорожнього руху, — каже Віталій Луков.

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Він повідомив, що на найближчому засіданні виконкому планують розглянути питання встановлення ще одного знака, який заборонятиме зупинку автомобілів біля в’їзду до лікарні — тепер із протилежного боку.

— Я розумію, як і всі, розуміють, що цей знак не стосується тих, хто мешкає поруч. Більше машин залишають саме ті, хто приїжджає в лікарню. Мені здається, що це відповідно відповідно до законності, і здоровому глузду. Якщо людина приїхала на власному авто, вона може пройти спокійно 50 метрів до воріт — не обов’язково під’їжджати впритул. А от для «швидкої» та службових авто лікарні проїзд має бути вільним. Тому ми будемо виносити на виконком питання про встановлення знака з іншого боку — також приблизно за 50 метрів до в’їзду. Щоб хоча б законослухняні громадяни бачили, що тут не можна зупинятися. Так вже склалося, що там вузький під’їзд, немає можливості облаштувати паркування. Але ми маємо з повагою ставитися один до одного», — розповів Віталій Луков.

Також він звернувся до керівництва медзакладу з проханням розглянути варіант, щоб працівники лікарні паркували свої авто не на території, а трохи далі — за межами в’їзду.

— Було б добре, якби лікарня організувала паркування персоналу десь метрів за 200 від в’їзду. Тоді і «швидка» зможе спокійно проїхати, і скупчення не буде, і конфлікти зникнуть Кількість будинків і в’їздів до дворів там невелика. Якщо поспілкуватися з людьми і пояснити, як важливо дотримуватися правил дорожнього руху, думаю, вони все зрозуміють. Люди ж не хочуть, щоб лікарню закрили чи перенесли. Вони хочуть, щоб вона залишалася. Але якщо через постійні перешкоди «швидка» не зможе проїхати — це проблема. Це вулиця. І нею мають право користуватися всі — на рівних правах», — додав Віталій Луков.

Паркова на території лікарні. Фото: «МикВісті» Вʼїзд до лікарні зі сторони Одеського шосе, де вже є знак про заборонену парковку. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, в мікрорайоні Варварівка, автомобілі швидкої допомоги та інші машини не можуть дістатися до лікарні через припарковані автомобілі місцевих жителів.