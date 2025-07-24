У Миколаєві вирує конфлікт через людей, які паркуються на шляху «швидких» до лікарні

«Швидкі» не можуть проїхати до лікарні у Варварівці через припарковані автомобілі. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві, в мікрорайоні Варварівка, автомобілі швидкої допомоги та інші машини не можуть дістатися до лікарні через припарковані автомобілі місцевих жителів.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті», яка поспілкувалась з працівниками лікарні.

Директорка Миколаївської центральної районної лікарні Тетяна Хоржевська розповіла, що в медзакладі є два рівноцінних виїзди, один із яких закрили через логістичні зміни після пандемії та повномасштабного вторгнення. Тому весь транспорт заїжджає через другий вʼїзд, до якого веде дорога у приватному секторі, де проїжджа частина вузька. Місцеві жителі паркують там свої автомобілі, через що машини, зокрема «швидкі», не можуть вільно проїхати до лікарні.

Лікарка пояснила, що конфлікт із місцевими жителями виник після того, як автомобіль «швидкої», виїжджаючи з лікарні, зачепив бокове дзеркало припаркованої біля приватного будинку машини. Уже наступного дня мешканці, які проживають поруч, заблокували проїзд, припаркувавши автомобілі на дорозі біля в’їзду до медзакладу.

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— У нас є два рівноцінні виїзди, і це підтверджено технічним паспортом. Але коли почали надходити скарги, деякі місцеві мешканці писали, що один із цих виїздів — нібито пожежний. Насправді це не так, за документами це повноцінний в’їзд, як і інший. Дійсно, раніше більшість машин заїжджали зі сторони Одеського шосе, хоча інші ворота також були відкриті. Але з початком пандемії та повномасштабної війни ми встановили дизель-генератори, балони з киснем, стали привозити дрова, і змінилася структура відділень. Тому в’їзд з цієї сторони став незручним для руху, і ми його перекрили. Увесь транспорт почав заїжджати з іншого боку — по вулиці Поштовій, з тильного боку лікарні. Через передній вхід можуть заїжджати лише авто, які доставляють дрова чи їдуть в аптеку, але основний рух — через задній в’їзд, — каже Тетяна Хоржевська.

Вона зазначила, що після нещодавного інциденту з'явилися скарги від місцевих жителів — люди почали нарікати на збільшення трафіку біля їхніх будинків, шум, пил та те, що повз вікна тепер проїжджають «швидкі», які везуть пацієнтів з інфекційними захворюваннями.

— Коли ми почали використовувати інший виїзд (з вулиці Поштової, — прим.), спочатку все було нормально — машини заїжджали без проблем. А тепер деякі місцеві мешканці почали скаржитися, що не хочуть, аби цією дорогою їздив транспорт до лікарні, бо, мовляв, їм у вікна летить пил, а також — що до лікарні везуть інфекційних хворих із туберкульозом та іншими захворюваннями, і вони бояться. Але з іншого боку лікарні — також приватні будинки, і люди кажуть: «А ми що, не боїмося, що сюди постійно їздять швидкі?» Раніше автомобілі паркували лише з одного боку дороги, в один ряд, а зараз ставлять у шаховому порядку — і проїхати майже неможливо, — пояснила Тетяна Хоржевська.

Лікарка також зазначила, що деякі місцеві мешканці вимагають обмежити проїзд до лікарні цією дорогою, аби весь транспорт їздив лише через вхід зі сторони Одеського шосе. Однак такий варіант, за її словами, є незручним для екстрених служб, тому що саме заїзд з іншої сторони лікарні веде безпосередньо до приймального відділення, і саме цим маршрутом найзручніше рухатися «швидкій».

Вʼїзд до лікарні по вулиці Поштовій. Фото: «МикВісті» Вʼїзд до лікарні по вулиці Поштовій. Фото: «МикВісті»

Працівники лікарні розповіли, що нещодавно швидка не змогла проїхати через задній в’їзд, тому що дорогу перекрили припарковані машини. Водій сигналив, але місцеві жителі не відреагували — ніхто не вийшов і не прибрав авто. Тому швидка поїхала через інший виїзд.

— Кілька разів було таке, що швидка не могла проїхати тією дорогою через припарковані машини, і ми викликали поліцію. Коли вони приїхали, оглянули місце і сказали, що авто можуть тут стояти, бо немає відповідних знаків. Тобто, з юридичної точки зору — усе законно, а швидка має об’їжджати, — каже лікар бригади екстреної медичної допомоги.

Лікарка Тетяна Хоржевська додала, що єдиною проблемою на цій ділянці є відсутність дорожніх знаків, і медзаклад уже звернувся до депутатів із проханням допомогти вирішити це питання.

Прилеглі будинки по вулиці Поштовій біля лікарні. Фото: «МикВісті» Вʼїзд до лікарні з боку Одеського шосе. Фото: «МикВісті»

Як каже депутат Миколаївської обласної ради Алла Воробйова, мешканці вулиці самовільно висунули огорожі за межі дозволеної межі забудови, через що пішохідні тротуари зникли, і автомобілі тепер паркують просто на дорозі.

— Проблема в тому, що коли стелили новий асфальт, то бордюри поставили вже біля будинків — вони вийшли за червону лінію. Я написала звернення до міського голови, щоб сюди приїхали представники архітектури й перевірили, наскільки мешканці висунули свої огорожі за межі цієї червоної лінії. Зараз там взагалі немає пішохідних тротуарів — є дорога, бордюри, клумби й ворота. Я розумію, що людям ніде ставити авто, але чому ви своїми парканами зайняли землю поза межами? Це ж самозахоплення, — вважає Алла Воробйова.

Вʼїзд до лікарні по вулиці Поштовій. Фото: Алла Воробйова Вʼїзд до лікарні по вулиці Поштовій. Фото: Алла Воробйова

Нагадаємо, у Миколаєві в мікрорайоні Варварівка облаштували два пункти розливу питної води після скарг місцевих мешканців.