Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

У мікрорайоні Варварівка у Миколаєві для місцевих облаштували два пункти розливу питної води.

Про це «МикВісті» повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Воробйова.

У Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла Воробйова У Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла Воробйова

Зазначимо, що із таким проханням жителі звернулись до влади ще у травні. Вони звернули увагу, що за останній час стан води у скважинах погіршився настільки, що з кранів постійно текла жовта вода.

Однак пізніше зʼясувалось, що причиною такого стану води стало те, що абонентів перепідключили зі свердловин до дюкера. Одразу після цього вода стала жовтою і непридатною навіть для побутових потреб.

Наразі у мікрорайоні працюють дві точки видачі води — біля школ №60 та №61, повідомила депутатка.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».