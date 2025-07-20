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Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

У мікрорайоні Варварівка у Миколаєві для місцевих облаштували два пункти розливу питної води.

Про це «МикВісті» повідомила депутатка Миколаївської обласної ради Алла Воробйова.

У Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла ВоробйоваУ Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла Воробйова
У Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла ВоробйоваУ Варварівці облаштували точки видачі води. Фото «МикВісті» надала депутатка Алла Воробйова

Зазначимо, що із таким проханням жителі звернулись до влади ще у травні. Вони звернули увагу, що за останній час стан води у скважинах погіршився настільки, що з кранів постійно текла жовта вода.

Однак пізніше зʼясувалось, що причиною такого стану води стало те, що абонентів перепідключили зі свердловин до дюкера. Одразу після цього вода стала жовтою і непридатною навіть для побутових потреб.

Наразі у мікрорайоні працюють дві точки видачі води — біля школ №60 та №61, повідомила депутатка.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету – було витрачено 19,5 мільйонів гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень. 

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році. 

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».

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