Через атаки РФ по Одесі постраждали двоє людей
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Через російську атаку 24 липня по Одесі постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці, їхній стан оцінюють, як задовільний.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
— За медичною допомогою звернулися 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Медичну допомогу постраждалим надано на місці, їх стан задовільний, — повідомив начальник ОВА.
За його словами, через удар пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема меблевий магазин.
Нагадаємо, що вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.
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