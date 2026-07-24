 Через атаки РФ по Одесі постраждали двоє людей

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Головна Новини Оборона 14:06, 24 липня, 2026

Через атаки РФ по Одесі постраждали двоє людей

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Через російську атаку 24 липня по Одесі постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці, їхній стан оцінюють, як задовільний.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

— За медичною допомогою звернулися 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Медичну допомогу постраждалим надано на місці, їх стан задовільний, — повідомив начальник ОВА.

За його словами, через удар пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема меблевий магазин.

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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