Через атаки РФ по Одесі постраждали двоє людей

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Через російську атаку 24 липня по Одесі постраждали двоє людей. Медики надали їм допомогу на місці, їхній стан оцінюють, як задовільний.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

— За медичною допомогою звернулися 49-річний чоловік та 69-річна жінка. Медичну допомогу постраждалим надано на місці, їх стан задовільний, — повідомив начальник ОВА.

За його словами, через удар пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема меблевий магазин.

Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА Наслідки атаки по Одесі. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.