У Миколаєві на доставку харчування до шкіл планують витратити ₴4,3 млн

Харчування дітей у школі, архівне фото «МикВісті»

Комунальне виробниче підприємство з організації харчування у навчальних закладах Миколаєва оголосило тендер на перевезення готових страв. На доставку харчування до шкіл планують витратити 4,3 мільйона гривень до кінця року.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Йдеться про доставку готових страв в упаковці, свідчать дані тендерної документації. Загалом підприємство замовляє 748 послуг із перевезення, а в один робочий день може одночасно залучати до семи автомобілів.

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Одна така послуга — це вісім годин роботи автомобіля. У цей час машина має перебувати у розпорядженні комунального підприємства та перевозити харчування містом за його заявками. Обмежень щодо пробігу в межах Миколаєва документація не встановлює.

Їжу мають доставляти до 97 закладів освіти Миколаєва. У переліку — міські гімназії та ліцеї.

До транспорту встановили окремі вимоги. Машини мають бути пристосовані для перевезення харчових продуктів та забезпечувати необхідний температурний режим. Перевізник працюватиме на власному пальному, а водії та люди, які супроводжують їжу, також повинні виконувати завантаження та розвантаження.

Вантажні відсіки машин повинні бути чистими, захищати їжу від пилу, опадів, сторонніх запахів та інших забруднень, а також бути придатними для регулярного миття й дезінфекції.

Крім того, від перевізника вимагають документи про дезінфекцію автомобілів, а водії повинні мати чинні медичні книжки та спеціальний одяг.

Надавати послуги переможець тендеру має до 31 грудня 2026 року.

Нагадаємо, у Миколаєві оголосили закупівлю на харчування учнів у 55 школах міста з очікуваною вартістю 135,5 мільйона гривень.

Раніше у червні Управління освіти Миколаївської міської ради оголосило тендер на організацію харчування у 44 дитячих садках міста. Очікувана вартість закупівлі становила 69,1 мільйона гривень, а послуги планували надавати до кінця жовтня.

Тоді у міськраді повідомляли, що коштів на харчування дітей до кінця року бракує. За словами заступника міського голови Віталія Лукова, гроші на дитсадки вдалося знайти завдяки економії коштів, передбачених на харчування школярів.

Водночас у міськраді розраховували на додаткову допомогу від держави для забезпечення харчування дітей до кінця року. За підрахунками управління освіти, до кінця року місту потрібно ще майже 150 мільйонів гривень: понад 109 мільйонів гривень — для дитсадків, понад 33 мільйони гривень — на співфінансування харчування у школах, ще близько 7 мільйонів гривень — для спецшколи та закладів профтехосвіти.