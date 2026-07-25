 Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський МАРТ показав кліп до Дня медика

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Головна Новини Суспільство 16:21, 25 липня, 2026

Шамрай — Матильда, Дем’янов — кілер Леон: миколаївський МАРТ показав кліп до Дня медика

МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай та директор лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов зіграли Матильду й кілера Леона у святковому кліпі комунального телеканалу МАРТ до Дня медичного працівника.

Відповідне відео комунальний телеканал МАРТ опублікував на своєму YouTube-каналі.

Разом із ними у ролику знялися лікарі та медсестри миколаївських лікарень.

Скриншот із кліпу МАРТа до Дня медикаСкриншот із кліпу МАРТа до Дня медика
Скриншот з фільму «Леон»Скриншот з фільму «Леон»

У відео Ірина Шамрай постала в образі Матильди, а Олександр Дем’янов — Леона з французького фільму Люка Бессона «Леон: кілер». За сюжетом вони спостерігають із даху за роботою медиків, а потім вирушають привітати їх зі святом.

Скриншот із кліпу МАРТа до Дня медикаСкриншот із кліпу МАРТа до Дня медика
Скриншот з фільму «Леон»Скриншот з фільму «Леон»

Кліп зняли у форматі музичної постановки про будні лікарів. У пісні згадали виснажливі чергування, інтернатуру, нічні зміни, пацієнтів і професійні виклики медиків.

Програмний директор телеканалу МАРТ Юрій Тазарачев розповів «МикВісті», що автори кліпу хотіли показати медиків з іншого боку.

— Основна ідея — показати, що наші медики талановиті в усьому: вони хороші актори та співаки. Ми помітили схожість Ірини Шамрай із героїнею фільму «Леон: кілер» і подумали, що було б цікаво перевтілити її в Матильду, а Олександра Дем’янова — у Леона. Так народилася історія: герої нібито шукають лікарів, а потім з’ясовується, що вони прийшли привітати медиків і подарувати їм квіти та подарунки, — пояснив Юрій Тазарачев.

За його словами, професійні актори у зйомках не брали участі.

— Усі, кого ви бачите в ролику, — медики. Там не було жодного артиста. Це справжні лікарі та медсестри не лише міських, а й обласних лікарень, — зазначив Юрій Тазарачев.

Музичною основою кліпу став кавер на пісню «Факін чудово» у виконанні Ann in Black (Анна Гаврилик, Ana Baston), текст адаптував Сергій Мельников. Голоси записав і звів Микита Горшков, а мастеринг звуку зробив Олександр Орінцев.

Режисером кліпу та монтажером став Юрій Тазарачев. Євгеній Гончаренко працював оператором-постановником і виконав кольорокорекцію, а Богдан Іванов записував звук на знімальному майданчику.

МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео
МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео
МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео
МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео
МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео
МАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відеоМАРТ привітав медиків кліпом у стилі фільму «Леон». Скриншот з відео

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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