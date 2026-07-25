На Миколаївщині бабуся побила трирічну онуку в супермаркеті: дитину вилучили з родини

На Миколаївщині трирічну дівчинку вилучили з родини після побиття бабусею. Ілюстративне фото: shutterstock.com

На Миколаївщині правоохоронці вилучили з родини трирічну дівчинку після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому її б'є бабуся.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

За даними слідства, інцидент стався 23 липня в одному із супермаркетів Вознесенська. На записі з камер відеоспостереження видно, як 48-річна жінка завдає дитині ударів, смикає її за волосся та руку, після чого кілька разів б'є по обличчю і сідницях.

Про випадок поліція дізналася 24 липня від очевидця. Правоохоронці встановили, що жінка є бабусею трирічної дівчинки та тимчасово доглядає за нею, поки мати перебуває за кордоном.

Дитину вилучили з родини. Наразі про неї тимчасово піклуватимуться у дитячому будинку сімейного типу.

За фактом побиття відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України («Побої і мордування»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 850 гривень, громадських робіт на строк до 200 годин або виправних робіт на строк до одного року.

Нагадаємо, що поліція Миколаївської області вже пів року розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду.