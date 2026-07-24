Самолікування ледь не коштувало дитині життя: на Хмельниччині мати довела доньку до реанімації

На Хмельниччині мати довела доньку до важкого сепсису. Фото: Нацполіція

На Хмельниччині суд покарав жінку, яка тривалий час не зверталася до лікарів, коли її 15-річна донька тяжко хворіла. Дівчина зрештою опинилася в реанімації з важким сепсисом і множинними некротичними ранами.

Про це повідомили в поліції та прокуратурі Хмельницької області.

Як встановило слідство, у лютому дівчина почала скаржитися матері на погане самопочуття. Жінка намагалася лікувати дитину самостійно, однак стан доньки не покращувався. Попри це, вона не зверталася по медичну допомогу.

У квітні, коли стан підлітки різко погіршився, мати викликала «швидку». Медики госпіталізували дівчину до реанімації у важкому стані. У неї діагностували тяжкий сепсис, який міг спричинити порушення роботи внутрішніх органів, а також множинні некротичні рани.

Під час судового розгляду жінка визнала свою провину та розкаялася. Суд визнав її винною у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною за статтею 166 Кримінального кодексу України. Жінці призначили два роки обмеження волі з іспитовим строком на один рік.

Наразі стан дівчини покращився, однак вона продовжує лікування. Дівчинка заявила, що хоче й надалі жити з матір'ю. Водночас родину поставлять на облік у соціальних службах.

Нагадаємо, що у Миколаївській області після операції на апендицит померла 16-річна дівчина. Після повторного хірургічного втручання їй діагностували сепсис.