 Самолікування ледь не коштувало дитині життя: на Хмельниччині мати довела доньку до реанімації

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 25.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 25.3° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Правосуддя 18:24, 24 липня, 2026

Самолікування ледь не коштувало дитині життя: на Хмельниччині мати довела доньку до реанімації

На Хмельниччині мати довела доньку до важкого сепсису. Фото: НацполіціяНа Хмельниччині мати довела доньку до важкого сепсису. Фото: Нацполіція

На Хмельниччині суд покарав жінку, яка тривалий час не зверталася до лікарів, коли її 15-річна донька тяжко хворіла. Дівчина зрештою опинилася в реанімації з важким сепсисом і множинними некротичними ранами.

Про це повідомили в поліції та прокуратурі Хмельницької області.

Як встановило слідство, у лютому дівчина почала скаржитися матері на погане самопочуття. Жінка намагалася лікувати дитину самостійно, однак стан доньки не покращувався. Попри це, вона не зверталася по медичну допомогу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

У квітні, коли стан підлітки різко погіршився, мати викликала «швидку». Медики госпіталізували дівчину до реанімації у важкому стані. У неї діагностували тяжкий сепсис, який міг спричинити порушення роботи внутрішніх органів, а також множинні некротичні рани.

Під час судового розгляду жінка визнала свою провину та розкаялася. Суд визнав її винною у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною за статтею 166 Кримінального кодексу України. Жінці призначили два роки обмеження волі з іспитовим строком на один рік.

Наразі стан дівчини покращився, однак вона продовжує лікування. Дівчинка заявила, що хоче й надалі жити з матір'ю. Водночас родину поставлять на облік у соціальних службах.

Нагадаємо, що у Миколаївській області після операції на апендицит померла 16-річна дівчина. Після повторного хірургічного втручання їй діагностували сепсис.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

Останні новини про: Медицина

За пів року від СНІДу на Миколаївщині померли 22 людини
На Полтавщині лев напав на 5-річного хлопчика: дитину прооперували
На Львівщині у чоловіка виявили хантавірус: він напередодні відпочивав у Хорватії та на Франківщині
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Юлія Бойченко
новини
«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

Аліна Квітко
новини
У Миколаївській ОВА після двох невдалих спроб уклали договір на ₴6,6 млн на оздоровлення військових та їхній сімей

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

На Львівщині у чоловіка виявили хантавірус: він напередодні відпочивав у Хорватії та на Франківщині
На Полтавщині лев напав на 5-річного хлопчика: дитину прооперували
За пів року від СНІДу на Миколаївщині померли 22 людини

Міндовкілля вже майже два роки не може понизити заповідний статус Андріївського урочища, де згоріло 900 гектарів лісу

У Миколаєві обрали новий склад Громадської експертної ради при виконкомі

23 хвилини тому

«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Альона Коханчук

Головне сьогодні