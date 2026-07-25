Після атаки «Шахедів» у Миколаєві пошкоджені гаражі та автомобіль. Ілюстративне фото: Суспільне Запоріжжя

Вночі 25 липня росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджені шість гаражів та автомобіль.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також під ударом опинилася портова інфраструктура Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджені два цивільні судна та адміністративну будівлю.

Крім того, протягом доби російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську громаду.

Вночі російський безпілотник «Молнія» атакував Снігурівську громаду Баштанського району. Через удар загорілася вантажівка, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Тоді під ударом також опинилася портова інфраструктура.