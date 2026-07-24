





Шкода земельним ресурсам Херсонщини внаслідок війни становить майже ₴18 млрд. Ілюстративне фото: BBC

Станом на початок липня 2026 року сума збитків від забруднення ґрунтів і засмічення територій Херсонської області становить понад 17 мільярдів 980 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південного округу.

«Під час проведення відповідних заходів фіксуються факти забруднення ґрунтів і засмічення земель уламками ракет, артилерійських боєприпасів, будівельними матеріалами та іншими відходами, що утворилися внаслідок пошкодження і руйнування об’єктів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі зібрані матеріали, результати розрахунків і підтверджувальні документи передали правоохоронним органам для використання у межах відповідних кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що за тиждень державна інспекція розрахувала понад 1,3 мільйона гривень збитків, завданих довкіллю. Найбільші суми пов'язані з незаконною вирубкою дерев на Миколаївщині та забрудненням земель стічними водами на Одещині.