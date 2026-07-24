Екоінспекція за тиждень розрахувала збитки на понад ₴1,3 млн

Понад ₴1,3 млн: екоінспекція підрахувала збитки за тиждень. Ілюстративне фото: МикВісті

За тиждень державна інспекція розрахувала понад 1,3 мільйона гривень збитків, завданих довкіллю. Найбільші суми пов'язані з незаконною вирубкою дерев на Миколаївщині та забрудненням земель стічними водами на Одещині.

Про це повідомили в в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Упродовж 17–23 липня поточного року інспектори провели 95 ресурсних перевірок і притягнули до адміністративної відповідальності 54 особи. Загальна сума накладених штрафів перевищила 11 тисяч гривень, з яких понад 6 тисяч гривень вже стягнули.

За підсумками роботи інспекція передала до правоохоронних органів два матеріали, один із яких містить ознаки кримінального правопорушення. За звітний період видкрили одне кримінальне провадження.

Крім того, інспектори пред'явили 11 претензій на загальну суму майже 799 тисяч гривень. Водночас відшкодували понад 283 тисяч гривень.

Найбільшу суму збитків цього тижня зафіксували через незаконну порубку та пошкодження 457 дерев у полезахисній лісосмузі вздовж автомобільної дороги державного значення Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв». Завдані збитки оцінили у 510,4 тисяч гривень, а матеріали за цим фактом направили до поліції.

Ще один значний випадок стосується забруднення земельної ділянки площею 540 квадратних метрів унаслідок скиду стічних вод з очисних споруд міста Арциз на Одещині. За розрахунками інспекції, сума збитків становить 542,1 тисяч гривень. За цим фактом вже пред'явили претензію.

Раніше повідомлялося, що загальна сума збитків, заподіяних державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства за перше півріччя 2026 року, становить 232,2 мільйона гривень.