Збитки від порушень природоохоронного законодавства сягнули ₴232 млн. Ілюстративне фото: МикВісті

Загальна сума збитків, заподіяних державі внаслідок порушень природоохоронного законодавства за перше півріччя 2026 року, становить 232,2 мільйона гривень.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, для їх відшкодування інспекція подала 256 претензій і позовів. У підсумку вдалося стягнути понад 7,2 мільйона гривень.

Загалом, протягом січня – червня цього року інспекція провела 2 869 перевірок, обстежень, рейдів і профілактичних заходів у Миколаївській та Одеській областях.

За цей час інспектори склали 1557 адмінпротоколів, передали до суду 52 справи та направили до правоохоронців 48 матеріалів із ознаками кримінальних правопорушень. Порушників оштрафували на понад 441,9 тисячі гривень, а до бюджету надійшли понад 402,5 тисячі гривень.

Найчастіше перевірки проводили у сфері поводження з відходами (1055), використання водних біоресурсів (631) та охорони водних ресурсів (465). Також інспектори контролювали охорону рослинного світу, земель, атмосферного повітря та природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, що державні інспектори з охорони довкілля у Миколаївській та Одеській областях розрахували 445,9 тисячі гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства під час 94 перевірок, які вони провели в Україні з 10 по 16 липня 2026 року.