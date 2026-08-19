 На Миколаївщині на АЗС продавали пальне без ліцензії: підприємцям загрожує штраф

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Головна Новини Економіка 4:43, 19 серпня, 2026

На Миколаївщині на АЗС продавали пальне без ліцензії: підприємцям загрожує штраф

На Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській областіНа Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській області

На Миколаївщині на АЗС продавали пальне без ліцензії. Крім того, перевірка показала порушення податкового та трудового законодавства.

Про це повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Податківці зафіксували продаж пального на відео та передали заяву поліції.

«Після відеофіксації факту реалізації пального з нелегальної АЗС здійснено виклик на лінію Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області «102» та подано заяву щодо незаконної діяльності АЗС з додатковими письмовими поясненнями, для вжиття заходів реагування, а саме: складання протоколу про адміністративне правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення», — йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській областіНа Миколаївщині викрили АЗС, на якій продавали пальне без ліцензії. Фото: ДПС у Миколаївській області

Крім того, під час перевірки виявили порушення податкового законодавства, правил використання касової техніки та трудових норм. Про останні мають повідомити службу з питань праці.

У податковій нагадали, що за продаж пального без ліцензії передбачений штраф у розмірі 45 мінімальних зарплат.

Нагадаємо, що автозаправні станції у прифронтових областях можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури. Це дозволить посилити їхній захист і забезпечити безперебійну роботу.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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