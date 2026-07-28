АЗС у прифронтових регіонах можуть отримати статус критичної інфраструктури, — ОП

Наслідки атаки по Миколаєву 20 липня. Ілюстративне фото: МикВісті

Автозаправні станції у прифронтових областях можуть визнати об’єктами критичної інфраструктури. Це дозволить посилити їхній захист і забезпечити безперебійну роботу.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита під час виїзної наради на Сумщині за участю представників обласної та місцевої влади, військового командування та інших служб.

— Обговорили можливість визначення АЗС у прифронтових регіонах обʼєктами критичної інфраструктури. Це дозволить спрямовувати додаткові ресурси на їх захист та забезпечити безперебійну роботу, — зазначив він.

Під час зустрічі також обговорили посилення протиповітряної оборони регіону. Обласній військовій адміністрації доручили разом із громадами збільшити фінансування та матеріально-технічне забезпечення підрозділів ППО, зокрема екіпажів БпАК і мобільних вогневих груп.

Нагадаємо, що поліція Херсонщини закликає водіїв не створювати черг і не затримуватися на автозаправних станціях без нагальної потреби через ризик атак РФ.