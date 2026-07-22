 На Херсонщині водіїв закликали не стояти в чергах на АЗС через загрози атак

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Головна Новини Суспільство 15:01, 22 липня, 2026

На Херсонщині водіїв закликали не стояти в чергах на АЗС через загрози атак

Наслідки атаки по Миколаєву 20 липня. Ілюстративне фото: МикВістіНаслідки атаки по Миколаєву 20 липня. Ілюстративне фото: МикВісті

Поліція Херсонщини закликає водіїв не створювати черг і не затримуватися на автозаправних станціях без нагальної потреби через ризик атак РФ.

Як повідомили в Нацполіції, за останні кілька тижнів російські війська неодноразово били по АЗС та автомобілях на їхній території, внаслідок чого є загиблі та тяжко поранені.

Правоохоронці радять водіям, якщо на заправці утворилася черга, за можливості обрати іншу АЗС або зачекати, поки кількість автомобілів зменшиться. Під час повітряної тривоги просять залишити територію станції та перейти до укриття.

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«У разі оголошення сигналу «повітряна тривога» негайно залиште територію АЗС та прямуйте до найближчого укриття або в інше безпечне місце. Не стійте біля паливних резервуарів чи в місцях скупчення транспорту, адже такі об’єкти нерідко стають мішенню для ворога», — йдеться у повідомленні.

Власників і працівників АЗС також закликали контролювати рух транспорту та не допускати скупчення автомобілів.

У поліції наголосили, що Херсонщина залишається прифронтовим регіоном, тому під час відвідування АЗС необхідно бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки.

Раніше повідомлялось, що в Україні планують посилити заходи безпеки на автозаправних станціях у прифронтових регіонах через систематичні російські удари по паливній інфраструктурі.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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