 На Півдні екоінспектори за тиждень виявили збитків довкіллю на ₴446 тис

  • пʼятниця

    17 липня, 2026

  • 25.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 25.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Екологія 11:43, 17 липня, 2026

На Півдні екоінспектори за тиждень виявили збитків довкіллю на ₴446 тис

Екоінспектори на Півдні виявили збитків на 446 тисяч гривень. Ілюстративне фото istockphotoЕкоінспектори на Півдні виявили збитків на 446 тисяч гривень. Ілюстративне фото istockphoto

Державні інспектори з охорони довкілля у Миколаївській та Одеській областях розрахували 445,9 тисячі гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства під час 94 перевірок, які вони провели в Україні з 10 по 16 липня 2026 року.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За результатами цих заходів фахівці склали 44 адміністративні протоколи та притягнули до відповідальності 40 людей. Сума накладених штрафів за цей період склала 11,8 тисячі гривень, а стягнути вдалося 13,9 тисячі гривень.

Реклама

Також за тиждень інспекція стягнула п'ять претензій та позовів на загальну суму 105 тисяч гривень. Окрім цього, один матеріал із ознаками кримінального правопорушення представники установи направили до Національної поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, що на узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.
У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні
У Вознесенську чоловіка підозрюють у зберіганні майже 13 кг канабісу: в огороді знайшли плантацію конопель
Реклама
Читайте також:
новини
У Коблівській громаді змінюють мережу шкіл: два заклади приєднають до одного ліцею

Альона Коханчук
новини
У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Юлія Лук’яненко
новини
УКБ уклало ще один договір на ₴6 млн для капремонту укриття у лікарні №1 Миколаєва через додаткові роботи

Юлія Лук’яненко
новини
Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

Марія Хаміцевич
новини
Конкурс на сортування сміття у Миколаєві: французька Veolia не подалась, єдина заявка — від українсько-американської групи «ЛНК»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Вознесенську чоловіка підозрюють у зберіганні майже 13 кг канабісу: в огороді знайшли плантацію конопель
У Первомайську 16-річна дівчина отримала тяжке ураження струмом на залізничному вагоні
На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.

У лікарнях померли двоє поранених внаслідок російських атак на Миколаївщині

У мережі опублікували архівні фото Симеонівської церкви у Миколаєві, яку знесли за ніч

Дозвілля у Миколаєві: найцікавіші події найближчих днів

«Антикорупційна ініціатива ЄС не забезпечує мені адвокатський захист», — голова наглядради водоканалу Монтавон заявила, що вона «сам на сам» з кримінальною справою