На Півдні екоінспектори за тиждень виявили збитків довкіллю на ₴446 тис

Екоінспектори на Півдні виявили збитків на 446 тисяч гривень. Ілюстративне фото istockphoto

Державні інспектори з охорони довкілля у Миколаївській та Одеській областях розрахували 445,9 тисячі гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства під час 94 перевірок, які вони провели в Україні з 10 по 16 липня 2026 року.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

За результатами цих заходів фахівці склали 44 адміністративні протоколи та притягнули до відповідальності 40 людей. Сума накладених штрафів за цей період склала 11,8 тисячі гривень, а стягнути вдалося 13,9 тисячі гривень.

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Також за тиждень інспекція стягнула п'ять претензій та позовів на загальну суму 105 тисяч гривень. Окрім цього, один матеріал із ознаками кримінального правопорушення представники установи направили до Національної поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, що на узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.