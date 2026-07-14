На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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На узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.
Порушення зафіксували державні інспектори під час природоохоронних заходів.
За фактом незаконного забору піску склали адміністративний протокол за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення права державної власності на надра».
Порушника оштрафували на 1700 гривень.
Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області місцевий житель без дозволів облаштував дамбу та перекрив притоку річки Синюха. А під час робіт вирубав дерева.
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