На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.

На Миколаївщині чоловіка оштрафували за незаконний видобуток піску на березі лиману. Фото: Держекоінспекція.

На узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.

Порушення зафіксували державні інспектори під час природоохоронних заходів.

За фактом незаконного забору піску склали адміністративний протокол за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення права державної власності на надра».

Порушника оштрафували на 1700 гривень.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області місцевий житель без дозволів облаштував дамбу та перекрив притоку річки Синюха. А під час робіт вирубав дерева.