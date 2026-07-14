 На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.

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Головна Новини Екологія 20:44, 14 липня, 2026

На Миколаївщині чоловік незаконно забирав пісок з берега лиману: його оштрафували на ₴1,7 тис.

На Миколаївщині чоловіка оштрафували за незаконний видобуток піску на березі лиману. Фото: Держекоінспекція.На Миколаївщині чоловіка оштрафували за незаконний видобуток піску на березі лиману. Фото: Держекоінспекція.

На узбережжі Березанського лиману поблизу села Чорноморка у Миколаївській області виявили незаконний видобуток піску.

Порушення зафіксували державні інспектори під час природоохоронних заходів.

За фактом незаконного забору піску склали адміністративний протокол за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення — «Порушення права державної власності на надра».

Порушника оштрафували на 1700 гривень.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області місцевий житель без дозволів облаштував дамбу та перекрив притоку річки Синюха. А під час робіт вирубав дерева.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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