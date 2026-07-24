 Росія знищила сотні тисяч підручників, але МОН обіцяє вчасно доставити нові до шкіл

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Головна Новини Суспільство 19:02, 24 липня, 2026

Росія знищила сотні тисяч підручників, але МОН обіцяє вчасно доставити нові до шкіл

Наслідки атак по Києву. Фото: Віктор КругловНаслідки атак по Києву. Фото: Віктор Круглов

Через російський удар були знищені понад 410 тисяч підручників для українських школярів. Влада заявляє, що вже працює над повторним друком і обіцяють забезпечити дітей необхідними матеріалами до початку нового навчального року.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

У МОН наголосили, що працюють над тим, щоб українські школярі були забезпечені необхідними навчальними матеріалами, попри наслідки російської атаки.

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«Росія цілеспрямовано б’є по друкарнях і складах, де друкують і зберігають українські підручники. Ворог роками намагається знищити українську освіту, руйнує школи й університети, а тепер зазіхає ще й на навчальні матеріали», — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними МОН та Інституту модернізації змісту освіти, через атаку 19 липня втрачено понад 260 тисяч уже надрукованих підручників для учнів 9-х класів. Ще близько 150 тисяч підручників для 4-х класів, які перебували у процесі друку, також були знищені.

У міністерстві зазначили, що весь втрачений наклад доведеться друкувати повторно. До моменту доставки паперових підручників до шкіл учні за потреби зможуть користуватися їхніми електронними версіями.

Водночас інші підручники для нового навчального року доставляють за графіком. Станом на 22 липня заклади освіти вже отримали понад 1,4 мільйони примірників.

Раніше повідомлялось, що через масований ракетний удар РФ по Києву знищено одну з найбільших друкарень України — групу «Конві», де виготовляли шкільні підручники. Вогонь та вибухова хвиля знищили обладнання, приміщення та сотні тисяч книг, які мали потрапити до школярів напередодні нового навчального року.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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