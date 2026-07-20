РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень Києва: знищено 250 тисяч шкільних підручників

Унаслідок масованого ракетного удару РФ по Києву знищено одну з найбільших друкарень України — групу «Конві», де виготовляли шкільні підручники. Вогонь та вибухова хвиля знищили обладнання, приміщення та сотні тисяч книг, які мали потрапити до школярів напередодні нового навчального року.

Про це повідомила комерційна директорка групи «Конві» Вікторія Гайдай.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Вікторія Гайдай Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Вікторія Гайдай Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Вікторія Гайдай

За її словами, внаслідок влучання балістичної ракети у друкарні зруйновані великі виробничі цехи — зокрема друкарський і палітурний. Обладнання було знищене або залите водою, а офісні приміщення вигоріли.

Атака повністю знищила майже 250 тисяч підручників для 9 класу, які вже були готові до відправки у школи. Ще близько 350 тисяч примірників видавничої продукції отримали пошкодження. Серед них — підручники для 4 класу.

Постраждали книги українських видавництв, зокрема «Ранок», «Грамота», «Літера ЛТД», «Лінгвіст», «Книголав», «Лабораторія», «Артбукс», «АССА», «Каламар», «Атена», «Астон», «Букшеф», MISON, «Вища школа», «Медицина», «Апріорі» та інших. Працівники підприємства не постраждали.

— Ціль ворога очевидна — підступно зірвати навчальний процес в Україні та залишити школярів без книжок напередодні 1 вересня. Вони воюють із знаннями наших дітей та українською культурою. Але їм нас не зламати. Ми вистоїмо та відбудуємо друкарню, щоб і надалі забезпечувати дітей усім необхідним для навчання, — зазначила Вікторія Гайдай.

Голова наглядової ради видавництва «Ранок» Віктор Круглов повідомив, що разом із книгами «Книголав», які зберігалися на іншому складі, за одну ніч було знищено близько одного мільйона українських книжок.

— Шість сотень тисяч книжок, бляха. Разом з книжками Книголав, які були розташовані в іншому складі, знищено майже 1 млн українських книжок за одну ніч. Я не можу без сліз дивитися на ці руйнування. Біль і одночасне бажання діяти. Ми відновимо та надрукуємо нові книжки. Аби знати, що вони важливі для українців, — наголосив він.

Наслідки атак по Києву. Фото: Віктор Круглов Наслідки атак по Києву. Фото: Віктор Круглов Наслідки атак по Києву. Фото: Віктор Круглов

Про втрати також повідомили інші видавництва. У ArtBooks зазначили, що через руйнування друкарні можуть затриматися виходи нових видань. Видавництво «Арк.Юей» повідомило про пошкодження офісу — у приміщеннях вибило вікна.

«На даній типографії ми вже багато років друкуємо наші новинки. Саме тут мали вийти друком романи «Бунтівна відьма», «У пошуках істини завітайте до бібліотеки», «Візит загону горлорізів». Наразі ми не знаємо про стани накладів, проте попереджаємо про їхні можливі затримки», — написали у видавництві.

Крім того, у видавництві «Книголав» заявили про знищення майже 250 тисяч книг на складах, а редакція MISON була знищена вогнем.

Наслідки атаки по Києву. Фото: Арк.Юей Наслідки атаки по Києву. Фото: Арк.Юей

Нагадаємо, що у ніч проти 19 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та Київській області, застосувавши, зокрема, балістичні ракети. У столиці загинула одна людина, ще 15 отримали поранення.