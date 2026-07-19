 Росія вночі атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, пошкоджені будинки та метро

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Головна Новини Самоврядування 10:20, 19 липня, 2026

Росія вночі атакувала Київ балістикою: загинула людина, 15 постраждалих, пошкоджені будинки та метро

Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 19 липня російські війська завдали масованого ракетного удару по Києву та Київській області, застосувавши, зокрема, балістичні ракети. У столиці загинула одна людина, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на 8:32 рятувальники повідомили про влучання та пожежі у п'яти районах Києва:

  • Солом'янський район — триває гасіння пожежі в офісній будівлі. Також ліквідовано займання в житловому та нежитловому будинках.
  • Шевченківський район — загорілися автомобілі та триповерхова будівля. Рятувальники деблокували людей, локалізували пожежу в нежитловій будівлі та виявили тіло загиблого.
  • Святошинський район — ліквідовано пожежу на даху приватного житлового будинку, врятовано чотирьох мешканців.
  • Деснянський район — локалізовано пожежі на двох об'єктах нежитлової забудови.
  • Дніпровський район — зафіксовано загоряння автомобілів, нежитлової будівлі та гуртожитку.

Через атаку тимчасово закрили станцію метро «Лук'янівська». Як повідомили у Київському метрополітені, вибухова хвиля пошкодила наземний вестибюль станції, тому поїзди «зеленої» лінії тимчасово проїжджають її без зупинки.

Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Київщини
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва

За інформацією hromadske, біля станції утворилася вирва на місці підземного переходу. Вибуховою хвилею також пошкоджено укриття, зупинку громадського транспорту, магазин аксесуарів до телефонів та місцевий ринок. Зранку підприємці прибирали пошкоджений товар, а комунальні служби ліквідовували наслідки атаки. Через проведення робіт частину кварталу перекрили для руху транспорту.

Крім того, у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Там виникли кілька пожеж, зокрема на території складських приміщень та логістичного об'єкта.

До ліквідації наслідків російського удару залучили підрозділи ДСНС за підвищеним рангом виклику. Рятувальники продовжують працювати на кількох локаціях.

Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Київщини
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Київщини
Наслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС КиєваНаслідки обстрілу Києва 19 липня. Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Крім того, російські війська вдень 18 липня та в ніч проти 19 липня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали 25 людей, серед них — четверо дітей.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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