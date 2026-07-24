У Миколаєві зупинили відбудову гімназії №2, на яку вже витратили майже ₴100 млн

Роботи з реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві, 2024 рік, фото «МикВісті»

У Миколаєві зупинили відбудову пошкодженої обстрілом будівлі гінмазії №2, оскільки у державному бюджетні на 2026 рік не знайшлося коштів на завершення робіт.

Наразі тендер на виконання робіт скасували, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

«У зв’язку із скорочення обсягів видатків на закупівлю робіт, прийнято рішення відмінити відкриті торги з особливостями», — йдеться у повідомленні.

В Департаменті архітектури та капітального будівництва ОВА «МикВісті» підтвердили, що фінансування на 2026 рік так і не було погоджене.

— Планувалось виділення фінансування на коригування проєктно-кошторисної документації, але виникли затримки через нововведення в бюджетному законодавстві, фінансування будівельних робіт планується залучити з державного бюджету, але підтверджених джерел наразі немає, — повідомили там.

На відновлення гімназії вже витратили 99,4 мільйона гривень, розповіли в ОВА. Однак підрядний організації «Житлопромбуд-8» Департамент архітектури з 2023 року загально перерахував близько 95,4 мільйона гривень, свідчать дані моніторингового сайту використання публічних коштів Spending.

На зараз готовність об'єкта становить лише близько 40%. Для завершення відновлення ще необхідно виконати такі роботи, додали в ОВА:

завершити реставрацію фасадів;

виконати внутрішнє оздоблення приміщень;

змонтувати електрообладнання;

встановити ліфт для людей з інвалідністю;

облаштувати укриття;

завершити благоустрій території.

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Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.