Підрядник відбудував вже майже половину зруйнованої будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на листопад 2024 року підрядна компанія «Житлопромбуд-8» виконала 48% робіт з відбудови зруйнованої будівлі Миколаївського ліцею №2.

Про це свідчить звіт щодо використання виділених коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію десяти проєктів у Миколаївській області, що є у розпорядженні «МикВісті».

Підрядник, уточнюється у документі, виконав демонтажні роботи, частково загальнобудівельні та внутрішні оздоблювальні роботи, проклав інженерні мережі.

Наразі з 149,5 мільйона гривень, виділених з державного бюджету, витрачено 27,6 мільйона гривень.

При цьому залишок невикористаних станом на 31 грудня 2024 року коштів, які цьогоріч виділили з держбюджету на реалізацію проєктів на Миколаївщині повернуться у держбюджет.

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, грудень 2024 року, фото «МикВісті»

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Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

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Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.