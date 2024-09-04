Реставрацію Миколаївської гімназії №2 обіцяють завершити у 2025 році. Архівне фото: «МикВісті»

Реставрацію історичної будівлі Миколаївської гімназії №2, на яку виділили з держбюджету 149,5 мільйонів гривень, не встигнуть завершити в запланований термін — до кінця 2024 року.

Про це під час брифінгу 3 вересня повідомив заступник начальника управління департаменту містобудування та архітектури Миколаївської ОВА Євген Скарлат, пишуть «МикВісті».

Як відомо, реставрація історичної будівлі гімназії №2 увійшла до четвірки об'єктів області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову закладу з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

Тендер на проведення ремонту виграла компанія «Житлопромбуд-8», яка запропонувала ціну 145,5 мільйона гривень. Згідно з умовами тендеру, підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів.

На даний момент підряднику вже сплачено 10 мільйонів 775 тисяч 406 гривень 31 копійка за виконані роботи. Більшість з них планується завершити до кінця 2024 року, проте остаточне завершення проєкту можуть перенести на 2025 рік.

— Роботи виконуватимуться протягом 2024-2025 років. Основну частину робіт планується завершити до кінця цього року, але остаточне завершення може бути відкладене до 2025 року, — зазначив Євген Скарлат.

Згідно з даними екосистеми Dream на проєкт передбачається витратити 217 мільйонів 788 тисяч гривень. Згідно з бюджетом заплановано на будівництво — 155 мільйонів 591 тисяча гривень, на закупівлю обладнання — 1919 мільйонів 90 тисяч гривень, на проектування заплановано 1 мільйон 498 тисяч гривень.

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

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