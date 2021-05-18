Две компании откликнулись на коммерческое предложение по исследованию аварийности гимназии №2 в Николаеве.

Об этом рассказал начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета Александр Поздняков в ходе заседания планово-бюджетной комиссии горсовета во вторник, 18 мая, передает корреспондент НикВести.

— Чтобы получить технический отчет о состоянии второй гимназии. Получили ответ от «Афтограф-Н», этот проектировщик проектировал работы по второй гимназии, а также от ООО «Богард». Для чего нам это нужно? Технический ответ сделали еще в 2016 году, сейчас уже 2021. Ходит много слухов о состоянии здания, для этого приняли решение провести полное инструментальное обследование здания, чтобы понять, что происходит со строением, возможна ли его дальнейшая эксплуатация, - сказал Александр Поздняков.

Он попросил депутатов определиться, будет ли финансирование этой экспертизы или нет.

На это депутат Дмитрий Сичко указал, что данный вопрос нужно ускорять, мол, чиновники «топчутся на месте», ведь результаты экспертизы ожидали получить к концу мая, а сейчас на руках только коммерческие предложения.

— У меня была информация (от вице-мэра Анатолия Петрова – прим.), что уже на этой недели мы должны запустить тендер на разработку экспертизы. Максимум на начало июня мы должны были получить результаты экспертизы, а затем принимать решения по финансированию, - указал Дмитрий Сичко.

Далее депутат Сергей Кантор напомнил, что еще 22 апреля на сессии городского совета по его просьбе было дано протокольное поручение о проведении указанной экспертизы.

— Уже месяц прошел, тогда на сессии утверждал и сейчас говорю, что нужно решить вопрос о переносе школы. Реализация этого проекта через бюджет города или «Большое строительство» (программа президента Владимира Зеленского – прим.) - это 3 года. Время будет идти. А вы говорите о технических вопросах. Мы не туда идем, - пояснил Сергей Кантор.

Он предложил 300 тысяч гривен снять с софинансирования областной программы соцзащиты «Турбота», чтобы выделить на оплату экспертизы.

Глава комиссии Федор Панченко ответил, что вопрос о выселении будет рассматриваться только после выводов экспертизы.

Александр Поздняков сказал, что есть технический отчет с выводами и рекомендациями, где сказано, что средний износ конструкций здания составляет 40%.

— Технические состояние не пригодно для эксплуатации. Это означает, что некоторые помещения должны быть ограниченными, куда дети и персонал не будут допускаться. Этот музей, библиотека, кабинет №11 и коридор между ними, - прокомментировал Александр Поздняков.

Он добавил, что экспертиза нужна, чтобы выяснить прогиб балок и состояние фундамента.

— Обрушение может вызываться протеканием крыши либо уже гниением балок самих, - сказал Александр Поздняков.

В итоге депутаты приняли решение обсудить вопрос экспертизы и перспективы отселения с Анатолием Петровым, который занимается этим вопросом.

Планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета настаивает на проведении полной экспертизы технического состояния здания аварийной гимназии №2, это нужно, чтобы определить примерные затраты на реконструкцию школы, а также для выяснения, необходимо ли переселят учебный коллектив в другое здание.

Отметим, в Николаеве помещение по Адмиральской, 24, в котором располагается образовательное учреждение — гимназия №2, признали аварийным.