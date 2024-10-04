  • пʼятниця

    4 жовтня, 2024

  • 22.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 22.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»

Станом на початок жовтня 2024 року підрядна компанія виконала вже 37% робіт з реставрації історичної будівлі Миколаївської гімназії №2. 

Про це «МикВісті» повідомили у Департаменті містобудування та архітектури Миколаївської обласної військової адміністрації.

Компанія «Житлопромбуд-8» вже відбудувала зруйновану частину будівлі гімназії з внутрішнього двору закладу, влаштувала внутрішні перегородки, встановила вікна.  

Наразі тривають реставрація фасадів, їх утеплення, облаштування покрівлі, внутрішнє оздоблення будівлі закладу, влаштування там підлоги, електричних мереж, входів в протирадіаційне укриття, монолітних перекриттів, а також роботи з благоустрою. Водночас у закладі вставновлять гідравлічний підйомник, який доставлятиме учнів до укриття.

Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»
Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»Ремонт будівлі Миколаївської гімназії №2, фото «МикВісті»

Читайте також статтю «МикВісті» «Пережила чотири обстріли: Яка доля історичної будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва

Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік

Останні новини про: Відбудова

У Миколаєві планують відновити будівлю 1917 року: для чого?
Данія надасть ₴100 млн на відновлення мікрорайону Ліски у Миколаєві
На реконструкцію «Центру захисту тварин» у Миколаєві потрібно ₴59,8 млн: для цього шукають донора

Читайте також:

новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська

Останні новини про: Відбудова

На реконструкцію «Центру захисту тварин» у Миколаєві потрібно ₴59,8 млн: для цього шукають донора
Данія надасть ₴100 млн на відновлення мікрорайону Ліски у Миколаєві
У Миколаєві планують відновити будівлю 1917 року: для чого?

На реконструкцію «Центру захисту тварин» у Миколаєві потрібно ₴59,8 млн: для цього шукають донора

Юлія Бойченко

Армія РФ обстріляла з FPV-дронів та артилерії Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини

Південноукраїнська АЕС уклала угоду на будівництво інженерного захисту за майже ₴600 млн

На деяких вулицях Миколаєва 4 жовтня не буде світла через ремонт: адреси