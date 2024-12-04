  • середа

    4 грудня, 2024

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 грудня , 2024 середа

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Укриття у Миколаївському ліцеї №55, фото: «МикВісті»Укриття у Миколаївському ліцеї №55, фото: «МикВісті»

На ремонт укриттів у школах Миколаївської області цьогоріч виділили 256,5 мільйона гривень. Частину цих коштів, що не встигнуть використати до кінця 2024 року, повернуть в державний бюджет.

Далі ці кошти можуть повернути на завершення вже розпочатих проєктів в області або спрямувати в інші регіони, повідомив у коментарі «МикВісті» народний депутат України, член парламентського комітету з питань бюджету Олександр Пасічний. 

— Невикористані кошти субвенції повернуться в державний бюджет на спеціальний рахунок. Звідти вони будуть розподілені знову між місцевими бюджетами для завершення вже розпочатих проєктів. Така норма прописана в держбюджеті на 2025 рік. Просто потрібно слідкувати, щоб вони повернулись саме на наші обʼєкти. Бо якщо по якимось причинам обʼєкти не будуються і кошти не працюють, тоді можуть спрямувати на інші обʼєкти, навіть і в інші області, — пояснив Олександр Пасічний

Загалом на будівництво та ремонт укриттів у 2024 році з державного бюджету виділили 2,5 мільярда гривень. З них 256,5 мільйона гривень отримала Миколаївська область:

Реклама
  • Березанська громада 2,4 мільйона гривень;
  • Снігурівська громада 30,8 мільйона гривень;
  • Врадіївська громада 36,1 мільйона гривень;
  • Прибузька громада 93,1 мільйона гривень;
  • Миколаївська громада 17,5 мільйона гривень;
  • Коблівська громада 6,1 мільйона гривень;
  • Олександрівська громада 21,5 мільйона гривень;
  • Баштанська громада 13,7 мільйона гривень;
  • Арбузинська громада 34,9 мільйона гривень.

Укриття в школах

Протягом 2025-2027 років міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у школах Миколаєва. 

На сьогодні у місті очно навчається 2115 школярів, ще 17 172 — за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Водночас ще 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті», в очному та змішаному форматі у Миколаєві наразі працює 31 заклад середньої освіти. Передбачалось, що ще 11 шкіл працюватимуть по завершенню ремонтних робіт в укриттях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві працюють лише 22 — там навчається 5046 дітей. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Миколаївська міська рада також збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки: з міського бюджету планують виділити 10,3 мільярда. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту, що складав 8,6 мільярда гривень.

Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття.  Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі. 

Останні новини про: Відбудова

€65 мільйонів: Німеччина виділила кошти на відновлення енергетики України
Більше €15 млрд для України: Євросоюз затвердив бюджет-2025
В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв
Реклама

Читайте також:

новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській ОВА в 2024 році виділили ₴5 млн на підтримку та розвиток місцевого бізнесу

Володимир Коваль
новини

З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

Катерина Середа
новини

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

Аліна Квітко

Останні новини про: Відбудова

В бюджеті України на 2025 рік закладено ₴8 млрд на новий водогін у Миколаїв
Більше €15 млрд для України: Євросоюз затвердив бюджет-2025
€65 мільйонів: Німеччина виділила кошти на відновлення енергетики України

В школах Миколаєва планують розпочати безкоштовне харчування з 11 грудня

В Миколаєві запускають новий тролейбусний маршрут до мікрорайону Кульбакине

2 години тому

«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні