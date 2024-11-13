У Миколаєві планують виділити ₴245 млн на облаштування укриттів у закладах освіти протягом трьох років: з них ₴75 млн у 2025

Ремонт укриття. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

Протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Про це йдеться у проєкті рішення про розгляд програми «Освіта» на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з проєктом, у 2025 році на ці заходи хочуть виділити 75 мільйонів гривень, у 2026 — 82,8 мільйона, а у 2027 — 87,6 мільйона. В майбутньому році планується розпочати ремонт ПРУ для гімназій №10 та 18, ліцею № 8 та Академії дитячої творчості.

Скриншот з проєкту рішення

Там в проєкті рішення зазначається, що протягом дії минулої програми «Освіта» на 2022-2024 роки у Миколаєві облаштували укриття у 27 закладах середньої освіти, що становить 42% від загальної кількості таких установ у місті. Наразі триває облаштування найпростіших укриттів у 15 школах та протирадіаційного укриття у ліцеї № 38.

Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

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Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність»під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Загалом Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв.Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділили на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «МикВісті» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «МикВісті» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».

У серпня 2024 року уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

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Зазначимо, що Миколаївська область увійшла до п'ятірки областей, які у 2024 році показали найкращі показники з нарощення та приведення у готовність укриттів.