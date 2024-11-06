Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

У Миколаєві працюють 22 дитячих садочка, планується відкриття ще 14

У Миколаєві з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Про це сьогодні, 6 листопада повідомила керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко, передає кореспондент «МикВісті».

Очільниця міського управління освіти Ганна Личко обіцяє найближчим часом запустити 15 дитсадків у Миколаєві. Фото: МикВісті

— У 2021 році в нас було 74 заклади дошкільної освіти, але на сьогодні, у 2024 році, їх кількість зменшилась до 73 — один заклад довелося ліквідувати. Дуже хочеться, щоб це була остання ліквідація... Наразі в Миколаєві працює 22 заклади дошкільної освіти, в яких вже є затверджені комісією укриття, що дозволяють проводити освітній процес в умовах воєнного стану, — повідомила Ганна Личко.

Згідно зі статистикою, яку презентувала Ганна Личко, кількість дітей, які відвідують дитячі садки, знизилась втричі порівняно з 2021 роком. Якщо в 2021 році дошкільні заклади відвідували 15 тисяч дітей, то зараз їх кількість становить лише 5 тисяч. При цьому, у місті знаходиться загалом до 10 тисяч дітей дошкільного віку.

— Цифри говорять самі за себе, і вони показують, що ми не маємо часу чекати на якісь зміни, щоб почати діяти. Завдання вже перед нами, і ми вже працюємо над їх вирішенням, - сказала Ганна Личко.

Ганна Личко повідомила, що на наступному тижні планується «прийняти» відремонтоване укриття в одному дитсадку, ще у 14 тривають роботи.

Реклама

— На наступному тижні ми плануємо прийняти захисне укриття в одному дитячому садку, і у нас тривають роботи ще у 14. Ще по 6 закладах дошкільної освіти: 4 відремонтують за рахунок благодійників, і ще два за кошти місцевого бюджету у 2025 році. Зараз Управління капітального будівництва розробляє проєкти трьох протирадіаційних укриттів, які ми хочемо будувати на території дитсадків, — сказала Ганна Личко.

Також Ганна Личко зазначила, що ще з 2021 року у Миколаєві почала падати статистика народжуваності.

— З огляду на кількість новонароджених, ми розуміємо, що максимальна кількість дітей, які можуть народитися цього року в місті, становитиме не більше 2,5 тисяч. Це, в свою чергу, можна розцінювати як позитивну новину, оскільки це означає, що наші дошкільні заклади не будуть перевантажені, і ми зможемо забезпечити в групах належні умови для кожної дитини, — підкреслила Ганна Личко.

За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Алли Веліховської, загалом у Миколаївській області під час повномасштабної війни постраждало 90 будівель дитячих садочків, 10 було повністю зруйновано. З 465 дитячих садків зараз працює 385 і більш ніж 90 знаходяться на простої.

Директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. Фото: МикВісті

— Це сумна цифра, адже жінки, які бажають працювати, не завжди мають такої можливості, навіть якщо існують вакантні робочі місця. Причина в тому, що часто неможливо влаштувати дитину до дитячого садка, — розповіла Алла Веліховська.

У Миколаєві працюють 22 дитячих садочки, в яких навчається 4,8 тисячі дітей. Ще 9 тисяч дітей знаходяться у черзі на відвідування дитсадків.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.