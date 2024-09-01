У Миколаєві працюють 22 дитячих садочки — їх вистачає лише на третину дітей у місті

Ліжка в одному з дитячих садків Миколаєва, травень 2023 року, фото «НикВести»

У Миколаєві працюють 22 дитячих садочки, в яких навчається 4,8 тисячі дітей. Ще 9 тисяч дітей знаходяться у черзі на відвідування дитсадків.

Про це під час брифінгу 30 серпня повідомила керівниця Управління освіти міської ради Ганна Личко, передають «НикВести».

— Ви знаєте, що у нас було 74 заклади дошкільної освіти. Зараз мережа становить 73 — був ліквідований один заклад дошкільної освіти. Але на сьогодні очно працюють лише 22 заклади дошкільної освіти, в яких зайнято 4,8 тисячі дітей. Усі ці заклади освіти працюють у своїх будівлях, але з них 21 заклад має власне захисне укриття, а ще один — використовує укриття закладу загальної середньої освіти, який розташований буквально у 100 метрах, — сказала Ганна Личко.

Вона також додала, що у Миколаєві планують відремонтувати укриття в дев’яти дитячих садочка, де зможуть навчатися ще 3,2 тисячі дітей.

— Але на цьому ми не зупиняємось. Бо у місті на обліку щодо здобуття дошкільної освіти перебуває понад дев'ять тисяч дітей. Тому ремонти захисних укриттів продовжуються у дев’яти закладах освіти, що допоможе охопити нам ще 3,2 тисячі дітей. Ще чотири заклади беруть донори. Після їх відкриття вони почнуть працювати очно, — сказала Ганна Личко.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.