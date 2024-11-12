У Миколаєві планують направити ₴16,2 млрд на освіту у 2025-2027 роках

Шкільні підручники у кабінетах школи. Архівне фото «МикВісті»

Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Проєкт рішення про попередній розгляд програми опублікували на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Фінансування дитячих садочків

На підтримку функціонування дитячих садочків, включаючи забезпечення харчуванням дітей, планують витратити 5,4 мільярда гривень. У цю суму також входить відновлення роботи дитячого садочку №75 після капітального ремонту.

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Середня освіта

На забезпечення належних умов для роботи шкіл передбачено 6,6 мільярда гривень. Ці кошти планують витратити на організацію підвозу учнів до шкіл, придбання шкільних автобусів, пільговий проїзд для школярів у громадському транспорті та харчування. Також фінансування охопить створення освітнього середовища для реалізації Концепції Нової української школи, що включає матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Позашкільна освіта

Для розвитку позашкільної освіти в Миколаєві заплановано 434,9 мільйона гривень. Кошти будуть спрямовані на створення груп для дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення їхньої участі у фестивалях, виставках та інших масових заходах.

Професійна та передвища освіта

На підтримку професійної та фахової передвищої освіти виділять 1,2 мільярда гривень. Це дозволить забезпечити розвиток закладів, які готують кадри за фаховими спеціальностями.

Безпечні умови навчання та соціальний захист

Для створення безпечних умов навчання, медичного забезпечення та соціального захисту дітей пільгових категорій, передбачено 1,7 мільярда гривень. Ці кошти планують спрямувати на забезпечення шкіл ліками, антисептиками, дезінфекційними засобами, а також на протипожежну безпеку. Крім того, буде надана шкільна та спортивна форма дітям-сиротам, поточний ремонт навчальних закладів, а також облаштування укриттів у школах. Важливою частиною фінансування стане забезпечення корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими потребами.

Матеріально-технічне забезпечення

Для поліпшення матеріально-технічної бази шкіл заплановано виділити 342,8 мільйона гривень. Це включає придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів і лічильників енергоносіїв.

Скриншот з проєкту рішення Скриншот з проєкту рішення

В проєкті програми зазначається, що реконструкцію та будівництво навчальних закладів, які постраждали від дій РФ, планують фінансувати в рамках міської програми економічного та соціального розвитку.

Нагадаємо, що в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові.Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.