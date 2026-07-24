Зупинка експорту з України через порти загрожує світовою продовольчою кризою

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Вперше з 2022 року в Україні протягом шести днів поспіль повністю зупинився експорт аграрної продукції через чорноморські порти. Це сталося внаслідок російських ударів по портовій інфраструктурі та цивільних суднах.

Про це розповів Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в інтерв'ю «УНІАН».

За словами експерта, за останні два тижні було пошкоджено понад 20 суден, а від початку місяця не вдалося відвантажити 1,5 мільйона тонн зерна з запланованих 3,5 мільйона.

Альтернативні шляхи постачання через країни Європейського Союзу (до 1,6 мільйона тонн) та Дунай не спроможні повністю компенсувати втрати морської логістики, зокрема через зниження рівня води у Дунаї.

Зупинка експорту збігається з розпалом збиральної кампанії нового врожаю за наявності понад 10 мільйонів тонн перехідних залишків минулих років. Це створює дефіцит потужностей для зберігання, призводить до зростання витрат фермерів на утримання зерна та загрожує зниженням його якості на напольних елеваторах.

Аналітики передбачають тимчасове падіння закупівельних цін на внутрішньому ринку, оскільки аграрії будуть змушені продавати продукцію дешевше за собівартість.

Оціночні збитки українського агросектору можуть перевищити мільярд гривень. Водночас для внутрішнього споживання загрози немає, оскільки для забезпечення потреб України достатньо близько 20% посівних площ.

Для розв'язання кризи Козаченко наголошує на необхідності винесення питання на розгляд Організації Об'єднаних Націй та залучення міжнародних партнерів, зокрема Туреччини, для відновлення безпеки цивільного судноплавства в Чорному морі.

Зазначимо, що взаємне посилення атак на морську логістику й судна в Чорному та Азовському морях призвело до збоїв у експорті аграрної продукції з України та Росії, викликавши стрибок світових цін на пшеницю.