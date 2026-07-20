 Удари по портах Чорного та Азовського морів спричинили стрибок світових цін на пшеницю

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Головна Новини Інциденти 21:22, 20 липня, 2026

Удари по портах Чорного та Азовського морів спричинили стрибок світових цін на пшеницю

Обстріли портів та суден у Чорному морі заблокували експорт зерна та підняли ціни. Ілюстративне фото istockphotoОбстріли портів та суден у Чорному морі заблокували експорт зерна та підняли ціни. Ілюстративне фото istockphoto

Взаємне посилення атак на морську логістику й судна в Чорному та Азовському морях призвело до збоїв у експорті аграрної продукції з України та Росії, викликавши стрибок світових цін на пшеницю.

Про це пише agronews.ua.

Через російські обстріли порт Одеси втратив третину складських потужностей, а за останні два тижні внаслідок атак загинули 11 людей. У відповідь на це, а також через зростання страхових премій та відмову окремих компаній покривати військові ризики, судновласники й трейдери призупинили закупівлі та заходи суден до українських портів.

Паралельно українські удари морськими безпілотниками по російських танкерах та суховантажах обмежили судноплавство в Азовському морі, що змусило аналітиків знизити прогноз експорту пшениці з РФ на липень на 20%.

На тлі цих подій ціни на пшеницю на Чиказькій та Паризькій біржах оновили багатомісячні максимуми. Трейдери розглядають альтернативні маршрути експорту українського збіжжя річковим транспортом через Дунай та румунську Констанцу.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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