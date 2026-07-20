Удари по портах Чорного та Азовського морів спричинили стрибок світових цін на пшеницю
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Взаємне посилення атак на морську логістику й судна в Чорному та Азовському морях призвело до збоїв у експорті аграрної продукції з України та Росії, викликавши стрибок світових цін на пшеницю.
Про це пише agronews.ua.
Через російські обстріли порт Одеси втратив третину складських потужностей, а за останні два тижні внаслідок атак загинули 11 людей. У відповідь на це, а також через зростання страхових премій та відмову окремих компаній покривати військові ризики, судновласники й трейдери призупинили закупівлі та заходи суден до українських портів.
Паралельно українські удари морськими безпілотниками по російських танкерах та суховантажах обмежили судноплавство в Азовському морі, що змусило аналітиків знизити прогноз експорту пшениці з РФ на липень на 20%.
На тлі цих подій ціни на пшеницю на Чиказькій та Паризькій біржах оновили багатомісячні максимуми. Трейдери розглядають альтернативні маршрути експорту українського збіжжя річковим транспортом через Дунай та румунську Констанцу.
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