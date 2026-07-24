 У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 22.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 22.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 11:48, 24 липня, 2026

У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку

У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини

Поліція Миколаївської області вже пів року розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду.

Про це 24 липня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, за шість місяців розслідування вони отримали результати майже 50 експертиз та перевіряють кілька версій події. Оперативники опитали понад 2,5 тисячі людей, перевірили медичні заклади, аптеки, опитують водіїв громадського транспорту й таксі.

Також поліція проаналізувала десятки годин записів із камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», перевіряла сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, навчальні заклади та загалом інформацію в інтернеті. Крім того, поліцейські склали орієнтовний психологічний портрет злочинця.

У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини
У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини
У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП МиколаївщиниУ Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини

У ГУНП закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може бути корисною для слідства, за телефонами: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102.

«Якщо ви бачили жінку, яка була вагітною та раптово залишила місце проживання, звертали увагу на підозрілу поведінку осіб або маєте інші відомості, важливі для правоохоронців, прохання повідомити операторам спецлінії 102. Поліцейські перевірять кожну інформацію і гарантують винагороду, а також повну конфіденційність і анонімність тим, хто надасть корисні відомості», — написали у поліції.

Окремо правоохоронці звернулися до матері покинутої дитини із закликом добровільно звернутися до поліції.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України — це шанс на пом’якшення покарання. Зверніться до найближчого відділення поліції. Також вам буде надана кваліфікована юридична та психологічна допомога», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 січня новонароджену дитину знайшли у смітнику по вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив. Як розповіли тоді, немовля було у стабільному стані, медики почали його обстеження.

Станом на 4 лютого знайдене малюк був у стабільному стані та знаходився під наглядом медиків у неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Поліція документує наслідки атаки на Очаків, внаслідок якої постраждала жінка
На Миколаївщині чоловік застрелив собаку та викинув на смітник: йому загрожує до 3 років в'язниці
Привласнив майже ₴600 тис. на ремонт дороги: директору підрядної компанії оголосили підозру
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві сформували робочу групу для розробки правил розміщення реклами

Альона Коханчук
новини
Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева та вивчають їх адаптацію до спеки

Альона Коханчук
новини
Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій

Аліна Квітко
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Привласнив майже ₴600 тис. на ремонт дороги: директору підрядної компанії оголосили підозру
На Миколаївщині чоловік застрелив собаку та викинув на смітник: йому загрожує до 3 років в'язниці
Поліція документує наслідки атаки на Очаків, внаслідок якої постраждала жінка

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева та вивчають їх адаптацію до спеки

Влада Миколаєва хоче купити два приміщення під укриття для Академії дитячої творчості: для цього створили робочу групу

5 годин тому

На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

Головне сьогодні