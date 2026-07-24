У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини

Поліція Миколаївської області вже пів року розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика у сміттєвому контейнері. За інформацію, що допоможе слідству, правоохоронці гарантують винагороду.

Про це 24 липня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, за шість місяців розслідування вони отримали результати майже 50 експертиз та перевіряють кілька версій події. Оперативники опитали понад 2,5 тисячі людей, перевірили медичні заклади, аптеки, опитують водіїв громадського транспорту й таксі.

Також поліція проаналізувала десятки годин записів із камер відеоспостереження системи «Безпечне місто», перевіряла сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, навчальні заклади та загалом інформацію в інтернеті. Крім того, поліцейські склали орієнтовний психологічний портрет злочинця.

У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини У Миколаєві уже пів року шукають матір, яка залишила немовля у сміттєвому баку. Фото: ГУНП Миколаївщини

У ГУНП закликають громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка може бути корисною для слідства, за телефонами: 0512-40-94-89, 093-398-45-65 або на спецлінію 102.

«Якщо ви бачили жінку, яка була вагітною та раптово залишила місце проживання, звертали увагу на підозрілу поведінку осіб або маєте інші відомості, важливі для правоохоронців, прохання повідомити операторам спецлінії 102. Поліцейські перевірять кожну інформацію і гарантують винагороду, а також повну конфіденційність і анонімність тим, хто надасть корисні відомості», — написали у поліції.

Окремо правоохоронці звернулися до матері покинутої дитини із закликом добровільно звернутися до поліції.

«Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України — це шанс на пом’якшення покарання. Зверніться до найближчого відділення поліції. Також вам буде надана кваліфікована юридична та психологічна допомога», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 січня новонароджену дитину знайшли у смітнику по вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив. Як розповіли тоді, немовля було у стабільному стані, медики почали його обстеження.

Станом на 4 лютого знайдене малюк був у стабільному стані та знаходився під наглядом медиків у неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.