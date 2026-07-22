На Миколаївщині чоловік застрелив собаку та викинув на смітник: йому загрожує до 3 років в'язниці
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У селі Бузьке на Миколаївщині 56-річний чоловік застрелив безпритульного собаку з зареєстрованої рушниці та викинув його тіло на смітник. За жорстоке поводження з твариною фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Подія сталася ввечері 19 липня на одній із вулиць села. Наступного дня до поліції звернувся представник місцевого старостату, після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група.
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Правоохоронці опитали свідків та встановили особу причетного місцевого жителя. Свої дії чоловік пояснив тим, що собака нібито регулярно нищив його свійську птицю.
Поліцейські вилучили зброю, набої, тіло тварини, а також отримали від свідків відеозапис із фіксацією події. Речові докази направлено на експертизу.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що раніше поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. П'яний чоловік у під'їзді будинку побив тварину — собака загинув.
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