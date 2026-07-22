 На Миколаївщині чоловік застрелив собаку та викинув на смітник: йому загрожує до 3 років в'язниці

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Головна Новини Правосуддя 12:49, 22 липня, 2026

На Миколаївщині чоловік застрелив собаку та викинув на смітник: йому загрожує до 3 років в'язниці

На Миколаївщині чоловік застрелив безпритульного собаку. Фото поліція Миколаївської областіНа Миколаївщині чоловік застрелив безпритульного собаку. Фото поліція Миколаївської області

У селі Бузьке на Миколаївщині 56-річний чоловік застрелив безпритульного собаку з зареєстрованої рушниці та викинув його тіло на смітник. За жорстоке поводження з твариною фігуранту загрожує до трьох років ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Подія сталася ввечері 19 липня на одній із вулиць села. Наступного дня до поліції звернувся представник місцевого старостату, після чого на місце виїхала слідчо-оперативна група.

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Правоохоронці опитали свідків та встановили особу причетного місцевого жителя. Свої дії чоловік пояснив тим, що собака нібито регулярно нищив його свійську птицю.

Поліцейські вилучили зброю, набої, тіло тварини, а також отримали від свідків відеозапис із фіксацією події. Речові докази направлено на експертизу.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що раніше поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. П'яний чоловік у під'їзді будинку побив тварину — собака загинув.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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