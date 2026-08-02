 У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік

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Головна Новини Правосуддя 6:48, 02 серпня, 2026

У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік

ДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП МиколаївщиниДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП Миколаївщини

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід 27-річному водієві автомобіля Mitsubishi Grandis, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані сп'яніння, внаслідок якої тяжко травмувався керманич електросамоката.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

За клопотанням слідчих суд взяв підозрюваного під варту з правом внесення застави.

Нагадаємо, аварія сталася 30 липня на вулиці Малко-Тирнівській у Миколаєві. За даними слідства, водій Mitsubishi Grandis зіткнувся з електросамокатом, після чого залишив місце події. Від'їхавши неподалік, він не впорався з керуванням, врізався у паркан приватного будинку та знову втік.

У поліції зазначають, що того ж дня правоохоронці оперативно встановили особу водія, затримали його та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

Раніше повідомлялось, 19 липня у Миколаєві 31-річний водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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