У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік

ДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП Миколаївщини

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід 27-річному водієві автомобіля Mitsubishi Grandis, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані сп'яніння, внаслідок якої тяжко травмувався керманич електросамоката.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.

За клопотанням слідчих суд взяв підозрюваного під варту з правом внесення застави.

Нагадаємо, аварія сталася 30 липня на вулиці Малко-Тирнівській у Миколаєві. За даними слідства, водій Mitsubishi Grandis зіткнувся з електросамокатом, після чого залишив місце події. Від'їхавши неподалік, він не впорався з керуванням, врізався у паркан приватного будинку та знову втік.

У поліції зазначають, що того ж дня правоохоронці оперативно встановили особу водія, затримали його та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

Раніше повідомлялось, 19 липня у Миколаєві 31-річний водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті.