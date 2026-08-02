У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Миколаєві суд обрав запобіжний захід 27-річному водієві автомобіля Mitsubishi Grandis, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані сп'яніння, внаслідок якої тяжко травмувався керманич електросамоката.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Миколаївській області.
За клопотанням слідчих суд взяв підозрюваного під варту з правом внесення застави.
Нагадаємо, аварія сталася 30 липня на вулиці Малко-Тирнівській у Миколаєві. За даними слідства, водій Mitsubishi Grandis зіткнувся з електросамокатом, після чого залишив місце події. Від'їхавши неподалік, він не впорався з керуванням, врізався у паркан приватного будинку та знову втік.
У поліції зазначають, що того ж дня правоохоронці оперативно встановили особу водія, затримали його та повідомили про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.
Раніше повідомлялось, 19 липня у Миколаєві 31-річний водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті.
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