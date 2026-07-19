 У Миколаєві водій Renault збив 5-річного хлопчика на самокаті

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Головна Новини Інциденти 17:08, 19 липня, 2026

У Миколаєві водій Renault збив 5-річного хлопчика на самокаті

Фото: НацполіціяНа Космонавтів Renault Duster збив 5-річного хлопчика на самокаті. Фото: Нацполіція

Вдень 19 липня у Миколаєві 31-річний водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:30 біля будинку №124 на вулиці Космонавтів. Унаслідок аварії дитину доставили до лікарні, де її госпіталізували.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Поліція просить громадян, які стали свідками аварії або володіють інформацією про її обставини, звернутися за телефонами 098 351 03 55 або 102.

Нагадаємо, вчора, 17 липня, близько 22:45 сталася ДТП у селі Коблеве на Миколаївщині. Внаслідок аварії загинув 52-річний пішохід.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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