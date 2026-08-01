У Миколаєві оголосили підозру водію, який напідпитку збив чоловіка на електросамокаті та втік

ДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП Миколаївщини

У Миколаєві 27-річному водієві мінівена Mitsubishi Grandis повідомили про підозру після того, як він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив водія електросамоката та залишив місце аварії. Потерпілий перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Про це 31 липня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

За даними слідства, аварія сталася ввечері 30 липня близько 22:20 на вулиці Малко-Тирнівській. Керуючи автомобілем Mitsubishi Grandis, 27-річний чоловік зіткнувся з електросамокатом, за кермом якого перебував 44-річний чоловік. Після зіткнення водій мінівена залишив місце ДТП. Втім, неподалік він не впорався з керуванням, врізався у паркан приватного будинку та знову втік.

Внаслідок аварії водій електросамоката отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні та госпіталізували. Наразі медики оцінюють стан потерпілого як тяжкий.

Правоохоронці оперативно встановили особу водія Mitsubishi Grandis та розшукали його за місцем проживання. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Водій у момент втечі вʼїхав у паркан. Фото: ГУНП Миколаївщини

Під час перевірки у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат освідування показав 1,58 проміле алкоголю.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось: 19 липня у Миколаєві 31-річний водій автомобіля Renault Duster збив п'ятирічного хлопчика, який їхав на самокаті.