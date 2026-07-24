Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева та вивчають їх адаптацію до спеки

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Вихованці гуртка «Юні екологи» у Миколаєві взяли під опіку понад 30 молодих дерев по вулиці 3-я Слобідська, які ростуть у місцях із жвавим рухом транспорту. Діти не лише доглядають за саджанцями, а й досліджують, як допомогти міським зеленим зонам адаптуватися до змін клімату.

Про це розповіла «МикВісті» кандидатка технічних наук, заступниця голови Миколаївської філії Національного екологічного центру України та керівниця гуртка Інна Тимченко.

За її словами, дерева особливо потребують догляду в період тривалої літньої спеки, тому діти взялися їх доглядати. Паралельно вони вчиться новому та проводять експерименти.

— Вже два роки, як ми взяли ці дерева під свою опіку і доглядаємо за ними: поливаємо, мульчуємо, оберігаємо від косарів – не на всі дерева, але на частину встановили захист від косарів. Ставимо їх, коли косять траву. Діти і проєкти пишуть, роблять дослідження. Загалом намагаємося впроваджувати різні європейські практики, — розповідає вона.

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Інна Тимченко зазначає, що під час дослідження школярі вивчають стан ґрунту біля молодих дерев упродовж посушливого періоду — з травня по вересень. Вони вимірюють вологість, кислотність, лужність і солоність ґрунту, щоб визначити ділянки, де дерева потребують додаткового догляду.

— Ми підготували три відеоролики з громадською організацією «Кінбурн», щоб більше людей познайомити з підходами за доглядом за деревами. Вони наче прості, але корисні. Взяти такий простий приклад — поливу, то не треба поливати кожний день. Це теж неправильно. Тому що дерева мають поступово звикати до наших кліматичних умов. Дерева потрібно поступово готувати, тому що вони по три місяці можуть бути без дощу. Зараз поверхневе харчування коренями і дерево можна підтримати поливом, але воно буде рости і шукати воду під водою, — розповідає вона.

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Тому юні екологи підбирають для кожного дерева індивідуальний режим поливу. Школярі тестують спеціальні сумки для крапельного зрошення і визначають, як деревам краще з ними чи без.

— Ми розглядаємо — це як експеримент і дивимось, як дерева себе почувають, як їм при різних способах поливу та різних інтервалах між поливами. Ми це все будемо бачити по листю, — розповідає Інна Тимченко.

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Миколаївські школярі взяли під опіку молоді дерева. Фото: Інни Тимченко

Також школярі поряд з деревами створили експериментальну ділянку з різнотрав’ям. Там висадили степові рослини, волошки та фацелію, щоб перевірити, які види найкраще витримують спеку, нестачу води та міські умови.

Як раніше Інна Тимченко розповідала «МикВісті», для експеременту ділянку розділили на кілька зон і висадили різні рослини. Частину степових видів пересадили з природних територій Миколаївщини, інше насіння придбали.

— Ми хотіли подивитися, які види краще приживатимуться. Дуже хотіли, щоб це були саме наші степові рослини. Посадили також фацелію — вона корисна для ґрунту, допомагає його розпушувати і витісняє небажані рослини. Уже розквітли волошки, — розповіла Інна Тимченко.

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