У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт. Фото: МикВісті

У яхт-клубі у Миколаєві тривають будівельні роботи біля річки. Там має з'явитися арт-об'єкт «Воля».

Про це повідомив у коментарі «МикВісті» начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв.

На сьогодні продовжують готувати арт-об'єкт і прилеглу до нього зону у яхт-клубі, зокрема, вкладають плитку.

У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт. Фото: МикВісті

У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт. Фото: МикВісті

Як повідомив Михайло Ніколаєв, проєкт ініціювала Миколаївська ОВА. Його реалізують в обласному яхт-клубі, на території обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з вітрильного спорту. Вона перебуває у підпорядкуванні управління молоді та спорту ОВА.

«До реалізації проєкту «Воля» не залучалися бюджетні кошти чи кошти наших міжнародних партнерів. Проєкт повністю реалізується за позабюджетні кошти — меценатів і небайдужих людей», — повідомив начальник обласного управління молоді та спорту.

Дату відкриття поки не повідомляють.

Нагадаємо, у Миколаєві почали громадське обговорення з приводу назви бульварної зони по вулиці Садовій між вулицями Спаською та Вадима Благовісного. Зараз є чотири варіанти назви меморіального простору, пов'язані з пам'яттю про загиблих, закатованих, полонених та зниклих без вісти.