Влада Миколаєва хоче купити два приміщення під укриття для Академії дитячої творчості: для цього створили робочу групу

Укриття у Миколаївській області, фото «МикВісті»

У Миколаєві створили робочу групу, яка має з’ясувати, чи може місто купити два нежитлові приміщення для облаштування там укриття ліцею «Академія дитячої творчості».

Відповідне розпорядження 22 липня підписав міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Йдеться про приміщення за адресами: вулиця Паркова, 40/1 та 40/2. Їх розглядають як можливе найпростіше укриття для учнів, педагогів і технічних працівників ліцею під час повітряних тривог.

Остаточного рішення про купівлю наразі немає. Спочатку робоча група має перевірити документи на нерухомість, її технічний стан і вартість, а також порівняти запропоновану ціну із ситуацією на ринку нерухомості Миколаєва.

Власник приміщень має надати незалежну оцінку їхньої вартості, технічну документацію, інформацію з реєстру речових прав та документи на земельну ділянку — якщо йдеться про окремо розташований об’єкт. Будівлю також мають обстежити спеціалісти міського управління капітального будівництва.

Після перевірки робоча група передасть міському голові свої висновки: чи доцільно місту купувати саме ці приміщення і чи можна використовувати їх як укриття.

Групу очолив заступник міського голови Сергій Коренєв. До її складу також увійшли представники управлінь освіти, комунального майна, капітального будівництва, юридичного департаменту, внутрішнього фінансового контролю та цивільного захисту. Серед членів групи — директорка ліцею Ганна Матвєєва та депутатка міської ради Олена Кісельова.

Рішення робочої групи матимуть рекомендаційний характер. Вартість приміщень і можливі строки їх придбання у розпорядженні не зазначені.

Нагадаємо, у Миколаєві триває будівництво нового укриття на території ліцею №61. Йо8о планують завершити до кінця 2026 року, повідомив «МикВісті» керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук. На об’єкті вже виконали частину земляних та бетонних робіт.