 Влада Миколаєва хоче купити два приміщення під укриття для Академії дитячої творчості: для цього створили робочу групу

  • пʼятниця

    24 липня, 2026

  • 17.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 7:51, 24 липня, 2026

Влада Миколаєва хоче купити два приміщення під укриття для Академії дитячої творчості: для цього створили робочу групу

Укриття у Миколаївській області, фото «МикВісті»Укриття у Миколаївській області, фото «МикВісті»

У Миколаєві створили робочу групу, яка має з’ясувати, чи може місто купити два нежитлові приміщення для облаштування там укриття ліцею «Академія дитячої творчості».

Відповідне розпорядження 22 липня підписав міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Йдеться про приміщення за адресами: вулиця Паркова, 40/1 та 40/2. Їх розглядають як можливе найпростіше укриття для учнів, педагогів і технічних працівників ліцею під час повітряних тривог.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Остаточного рішення про купівлю наразі немає. Спочатку робоча група має перевірити документи на нерухомість, її технічний стан і вартість, а також порівняти запропоновану ціну із ситуацією на ринку нерухомості Миколаєва.

Власник приміщень має надати незалежну оцінку їхньої вартості, технічну документацію, інформацію з реєстру речових прав та документи на земельну ділянку — якщо йдеться про окремо розташований об’єкт. Будівлю також мають обстежити спеціалісти міського управління капітального будівництва.

Після перевірки робоча група передасть міському голові свої висновки: чи доцільно місту купувати саме ці приміщення і чи можна використовувати їх як укриття.

Групу очолив заступник міського голови Сергій Коренєв. До її складу також увійшли представники управлінь освіти, комунального майна, капітального будівництва, юридичного департаменту, внутрішнього фінансового контролю та цивільного захисту. Серед членів групи — директорка ліцею Ганна Матвєєва та депутатка міської ради Олена Кісельова.

Рішення робочої групи матимуть рекомендаційний характер. Вартість приміщень і можливі строки їх придбання у розпорядженні не зазначені.

Нагадаємо, у Миколаєві триває будівництво нового укриття на території ліцею №61. Йо8о планують завершити до кінця 2026 року, повідомив «МикВісті» керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук. На об’єкті вже виконали частину земляних та бетонних робіт.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

Останні новини про: Освіта

РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень Києва: знищено 250 тисяч шкільних підручників
Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування мешканців
Восени учні 10-х класів протестують новий формат ДПА: що зміниться
Реклама
Читайте також:
новини
Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій

Аліна Квітко
новини
У миколаївському яхт-клубі будують новий арт-об'єкт

Юлія Лук’яненко
новини
Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Марія Хаміцевич
новини
У Новобузькій громаді створять сектор опіки: на обліку вже 96 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Аліна Квітко
новини
Електротранс в Миколаєві розірве договір із новоствореною фірмою після аналізу цін на кабелі

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Восени учні 10-х класів протестують новий формат ДПА: що зміниться
Громадські організації Миколаївщини запрошують подати проєкти з навчання та працевлаштування мешканців
РФ зруйнувала одну з найбільших друкарень Києва: знищено 250 тисяч шкільних підручників

На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджені портові обʼєкти та АЗС

У Доманівці хочуть, щоб переселенці платили по ₴1 тис. за проживання в модульних будинках

Новобузька міськрада просить повернути громаді статус території можливих бойових дій