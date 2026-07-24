 Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці віком 2,5 тисячі років

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Головна Новини Культура 8:30, 24 липня, 2026

Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці віком 2,5 тисячі років

Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА

В Одесі під час археологічних розкопок на Приморському бульварі науковці знайшли залишки давньогрецької оборонної споруди, якій близько 2,5 тисячі років.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Цьогоріч розкопки на Приморському бульварі проходять уже четвертий сезон поспіль. Окрім давньогрецької споруди, археологи також знайшли артефакти генуезького та османського періодів.

«Попри постійний терор ворога та намагання знищити нашу історію, Одеса продовжує відкривати її світові», — зазначив Сергій Лисак.

Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА
Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА
Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА
Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА
Археологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВААрхеологи в центрі Одеси знайшли залишки давньогрецької фортеці. Фото: Одеська МВА

Раніше повідомлялось, що археологічна експедиція в Одесі визначила точне місце розташування Хаджибейської фортеці.

Крім того, у центрі Одеси під час ремонту на вулиці Дерибасівській комунальники випадково натрапили на залишки старовинного кам’яного мосту. Історичну знахідку виявили на глибині менш ніж метр під сучасною дорогою та тротуаром.

Слід зазначити, що розкопки в Одесі розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України. Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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