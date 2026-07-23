Куди сходити у Миколаєві: концерти, творчі зустрічі та фестивалі

Миколаїв. Фото: МикВісті

Концерти, кінопокази, фестивалі, творчі зустрічі та заходи для дітей — найближчими днями у Миколаєві відбудеться чимало подій для різного віку та вподобань.

«МикВісті» зібрали добірку найцікавіших заходів, які пройдуть у місті найближчими днями.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 24-29 липня

Людина-павук: Абсолютно новий день — пригоди, екшн, фантастика

Посіпаки і Монстряки — пригоди, анімація, комедія, сімейний

Ваяна — пригоди, комедія, мюзикл, фентезі, сімейний

Акіра — анімація, фантастика, фентезі, бойовик

Зловісні мерці у вогні — жахи, містика, трилер

Одіссея — екшн, фантастика, драма

Тест на тещу 2 — комедія

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Розклад і квитки — на сайті кінотеатру.

Миколаївська обласна філармонія

24 липня, пʼятниця, 18:00 — благодійний концерт ансамблю «Capriccio»

«Проведіть літній вечір у компанії чудової музики, щирих емоцій та неймовірної атмосфери просто неба! На вас чекають улюблені мелодії, яскраві виступи та незабутній музичний фестиваль «Миколаїв Open Air». Разом ми не лише насолодимося музикою, а й підтримаємо добру справу. Кожен глядач — це внесок у спільну перемогу та допомогу тим, хто цього потребує», — йдеться в повідомленні.

Адреса: Майданчик біля Будинку культури будівельників, вулиця Спаський узвіз, 13

25 липня, субота, 14:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки»

«Літній калейдоскоп» уже зовсім скоро! Запрошуємо вас на яскраву зустріч із вже добре знайомим і улюбленим миколаївцями ансамблем української пісні «Вільні козаки». На вас чекають щирі українські пісні, живе виконання, тепла атмосфера та гарний настрій, що подарують справжній літній калейдоскоп емоцій. Приходьте разом із рідними та друзями, щоб провести цей день у колі української музики та народних традицій!», — пишуть організатори.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В. В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47.

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет»

Афіша філармонії Афіша філармонії

8 Причал

26 липня, неділя, 18:00 — авторський музично-поетичний концерт заслуженого артиста України Олександра Сичова «Дарую квіти»

«Захід матиме благодійну мету — збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Запрошуємо миколаївців та гостей міста провести вечір просто неба на березі Південного Бугу», — кажуть організатори.

26 липня, неділя, 19:00 — концерт тріо «Soul time» — переможців фестивалю «Червона Рута – 2025»

«Гостей чекають авторські обробки українських народних мелодій, джазові стандарти, імпровізація та драйв», — йдеться в повідомленні.

26 липня, неділя, 20:00 — танцювальні майстер-класи від студії Social Dance Club

«У програмі: сальса, бачата та анімації. Запрошуємо всіх охочих незалежно від рівня підготовки. Чекаємо на вас!», — зазначається в анонсі.

Фото: Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР Фото: Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР Фото: Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Каштановий сквер

26 липня, неділя — соціокультурний проєкт «Мистецький квартал на Соборній»

11:00 — Експозиції, виставки-продажі

11:00 — «Бібліо-драйв: творча майстерня під каштанами» (інтерактивна програма та майстер-класи) від ЦБС для дорослих

13:00 — Майстер-клас з виготовлення іграшки-оригамі від майстрині Тетяни Лемпер

17:00 — Виступ духового оркестру

18:00 — Концертна програма «Співоча палітра літа» за участю Народної оперно-вокальної студії ім. Ніни Западинської

Анонс заходів Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

Миколаївська астрономічна обсерваторія

24 липня, пʼятниця, 19:50 — вечірня екскурсія з астрономічними спостереженнями

Адреса: Миколаївська астрономічна обсерваторія, вулиця Обсерваторна, 1.

Миколаївська астрономічна обсерваторія. Фото: uk.wikipedia.org

Миколаївський яхт-клуб

25 липня, субота, 10:00 — екскурсія Миколаївським яхт-клубом

«Один із наймальовничіших куточків міста відкриє свої історії разом із екскурсоводом Тетяною Губською. Під час прогулянки учасники побачать: старовинні гармати; легендарний «турецький» фонтан; будинок для членів яхт-клубу, збудований у 1904 році; дізнаються про долі засновників яхт-клубу та інші цікаві сторінки його історії. Завершиться екскурсія біля церкви Святої Катерини», — йдеться в повідомленні.

Тривалість: близько 2 годин. Вартість: 250 грн з людини

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту [email protected], щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.