Один із найбільших експортерів олії Allseeds призупинив роботу на Одещині через обстріли
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Український агропромисловий холдинг Allseeds, який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії, призупинив роботу в Одеській області через постійні російські удари по портовій інфраструктурі.
Про це компанія повідомила в офіційній заяві.
У Allseeds пояснили, що продовження роботи в регіоні становить надто високий ризик для працівників і виробничих потужностей.
У компанії зазначили, що рішення є вимушеним і пов'язане насамперед із необхідністю забезпечити безпеку людей, а також зберегти виробничі активи та інфраструктуру.
Призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до чинного законодавства. У компанії сподіваються відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації.
Нагадаємо, що після масованих російських атак по портах Чорноморська компанія «Кернел» також тимчасово призупинила роботу своїх терміналів. У них через обстріли пошкоджена інфраструктура, втрачено десятки тисяч тонн зерна та соняшникової олії.
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