Один із найбільших експортерів олії Allseeds призупинив роботу на Одещині через обстріли

Один із найбільших виробників олії в Україні призупинив роботу на Одещині. Фото: Allseeds

Український агропромисловий холдинг Allseeds, який є одним із найбільших виробників та експортерів рослинної олії, призупинив роботу в Одеській області через постійні російські удари по портовій інфраструктурі.

Про це компанія повідомила в офіційній заяві.

У Allseeds пояснили, що продовження роботи в регіоні становить надто високий ризик для працівників і виробничих потужностей.

У компанії зазначили, що рішення є вимушеним і пов'язане насамперед із необхідністю забезпечити безпеку людей, а також зберегти виробничі активи та інфраструктуру.

Призупинення діяльності відбуватиметься відповідно до чинного законодавства. У компанії сподіваються відновити роботу після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, що після масованих російських атак по портах Чорноморська компанія «Кернел» також тимчасово призупинила роботу своїх терміналів. У них через обстріли пошкоджена інфраструктура, втрачено десятки тисяч тонн зерна та соняшникової олії.