 Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня: президент підписав закони

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Головна Новини Політика 13:01, 24 липня, 2026

Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня: президент підписав закони

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Архівне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи 24 липня надійшли до Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Парламенту.

Згідно із законом №4928-IX, строк дії воєнного стану продовжено з 2 серпня цього року на 90 діб. Закон №4929-IX передбачає продовження загальної мобілізації на такий самий строк.

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Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року.

Це вже 20-те продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відповідні законопроєкти.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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