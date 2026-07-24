Воєнний стан і мобілізацію продовжили до 31 жовтня: президент підписав закони

Володимир Зеленський. Архівне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи 24 липня надійшли до Верховної Ради.

Про це повідомила пресслужба Парламенту.

Згідно із законом №4928-IX, строк дії воєнного стану продовжено з 2 серпня цього року на 90 діб. Закон №4929-IX передбачає продовження загальної мобілізації на такий самий строк.

Таким чином, воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року.

Це вже 20-те продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відповідні законопроєкти.