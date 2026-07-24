Росіяни за добу атакували 37 населених пунктів Херсонщини: поранені 20 людей

Обстріл Херсонської області 23 липня. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська атакували 37 населених пунктів Херсонської області, завдаючи ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

Про це вранці повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Для обстрілів росіяни застосовували дрони, артилерію та авіацію. Внаслідок атак пошкоджені шість багатоповерхівок, 35 приватних будинків, адмінбудівля, торгівельний центр та приватні автомобілі.

За словами Олександр Прокудіна, поранення отримали 20 людей.

Окремо начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що війська РФ били по Херсону, Садовому, Антонівці, Комишанах, Молодіжному та Зеленівці.

«Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальні заклади, цивільні авто», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська 22 липня атакували 45 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 20 отримали поранення.