Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів, які перебувають у зоні постійних російських обстрілів, евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.
Про це він повідомив у своїх соцмережах.
За його словами, Херсонщина залишається одним із найнебезпечніших регіонів країни, а російські війська не зменшують інтенсивність атак, а навпаки — посилюють терор.
«Найважча ситуація — у прибережних населених пунктах так званої «червоної зони». Саме там небезпека для цивільних залишається надзвичайно високою», — зазначив Олександр Прокудін.
Він наголосив, що нині найважливіше — зберегти життя людей, тому закликав жителів небезпечних громад ухвалити рішення про евакуацію.
За словами очільника області, евакуація є безкоштовною та організованою. Людям допомагають із виїздом, розміщенням і надають необхідну підтримку.
«Ще раз закликаю жителів небезпечних громад: не відкладайте евакуацію. Бережіть себе і своїх рідних. Життя — найцінніше», — наголосив він.
Нагадаємо, що у Херсонській області додали населені пункти, звідки має бути обов'язкова евакуація. До них також буде заборонено в’їжджати з дітьми. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини.
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