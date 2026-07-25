Росія посилює атаки на Херсонщину, — Прокудін закликав людей виїжджати

На Херсонщині розширили зону обов'язкової евакуації. Фото: Мост

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав жителів населених пунктів, які перебувають у зоні постійних російських обстрілів, евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

За його словами, Херсонщина залишається одним із найнебезпечніших регіонів країни, а російські війська не зменшують інтенсивність атак, а навпаки — посилюють терор.

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«Найважча ситуація — у прибережних населених пунктах так званої «червоної зони». Саме там небезпека для цивільних залишається надзвичайно високою», — зазначив Олександр Прокудін.

Він наголосив, що нині найважливіше — зберегти життя людей, тому закликав жителів небезпечних громад ухвалити рішення про евакуацію.

За словами очільника області, евакуація є безкоштовною та організованою. Людям допомагають із виїздом, розміщенням і надають необхідну підтримку.

«Ще раз закликаю жителів небезпечних громад: не відкладайте евакуацію. Бережіть себе і своїх рідних. Життя — найцінніше», — наголосив він.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що у Херсонській області додали населені пункти, звідки має бути обов'язкова евакуація. До них також буде заборонено в’їжджати з дітьми. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Херсонщини.