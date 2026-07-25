У Грузії продовжили виплати та безкоштовне медичне обслуговування для українців

Грузія ще на рік продовжила програму підтримки українців. Фото: slovoidilo.ua

Уряд Грузії продовжив до 1 жовтня 2026 року програму фінансової та медичної підтримки для громадян України й осіб, які мають право на постійне проживання в Україні та прибули до країни через війну.

Відповідно до рішення, сім'ї й надалі отримуватимуть 300 ларі (близько 100 євро) на оренду житла, а кожен отримувач — 45 ларі (приблизно 15 євро) щомісячної допомоги, пише Sova.

Водночас виплату 45 ларі припинятимуть із місяця, наступного після виїзду людини з Грузії. Допомогу на житло також скасують, якщо країну залишать усі члени сім'ї.

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Відповідні розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.

Крім того, до 1 жовтня 2026 року продовжили програму безкоштовного медичного обслуговування для українців, які прибули до Грузії з 1 лютого 2022 року та безперервно перебувають у країні.

Програма охоплює вакцинацію, лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та цукрового діабету із забезпеченням необхідними ліками, медичний супровід вагітних і дітей, послуги у сфері психічного здоров'я, діаліз, лікування рідкісних захворювань, а також екстрену медичну допомогу, зокрема пологи та невідкладну імунізацію.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над перезапуском відносин з Грузією.