Росія двічі атакувала цивільне судно біля Одещини: двоє моряків зникли безвісти

Росія двічі атакувала цивільне судно біля Одещини. Ілюстративне фото: УП

У суботу, 25 липня, росіяни двічі атакували безпілотниками цивільне судно під прапором Палау, яке виходило з одного з портів Одеської області та перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Унаслідок двох влучань на судні виникла пожежа. Під час першого удару були пошкоджені верхня палуба та вантажний трюм, а після повторної атаки загорілася надбудова.

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За попередньою інформацією, вдалося врятувати сімох членів екіпажу та українського лоцмана. Двоє моряків наразі вважаються зниклими безвісти. Триває пошуково-рятувальна операція.

У міністерстві наголосили, що це черговий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству.

«Це черговий свідомий удар по цивільній інфраструктурі та міжнародному судноплавству. росія вкотре демонструє повне нехтування нормами міжнародного права, створюючи загрозу безпеці судноплавства, світовій торгівлі та продовольчій безпеці», — заявили у відомстві.

Нагадаємо, російська армія вже втретє за останні дві доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Слід також зазначити, що Служба безпеки України заявила про нову серію ударів по військових об'єктах Росії. Вночі 25 липня далекобійні безпілотники атакували цілі в Ростові-на-Дону, а також в акваторії Каспійського моря.

У СБУ заявили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українських портах і здійснюються в межах права України на самооборону.