Дрони СБУ атакували катер, судна та комплекси ППО в Росії й Каспійському морі

Дрони СБУ уразили військові об'єкти в Росії та Каспійському морі. Фото: suspilne.media

Служба безпеки України заявила про нову серію ударів по військових об'єктах Росії. Вночі 25 липня далекобійні безпілотники атакували цілі в Ростові-на-Дону, а також в акваторії Каспійського моря.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, у Ростові-на-Дону були уражені багатофункціональна радіолокаційна станція 92Н6Е «Grave Stone» та її антенна вежа, які входять до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Також, як стверджують у СБУ, знищено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» і два склади з FPV-дронами.

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Окрім цього, в акваторії Каспійського моря українські безпілотники, за інформацією СБУ, уразили нафтодобувну платформу родовища «Філановського», два вантажні судна, які використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і Росією, а також ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».

У Службі безпеки заявили, що ці удари є відповіддю на російські атаки по українських портах і здійснюються в межах права України на самооборону.

Нагадаємо, що у російських Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю вночі 22 липня після атаки безпілотників також спалахнули великі логістичні центри Wildberries.

Раніше, 20 липня, влада Московської області повідомляла про масовану атаку безпілотників. За їхніми даними, в напрямку регіону летіли понад 400 дронів.

Тоді внаслідок атаки також був уражений один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — логістичний парк «Южные Врата». Також у Подольську Московської області під удар потрапила нафтобаза.

Також 24 липня безпілотники атакували два великі логістичні центри компанії Wildberries у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Також під удар, за попередніми даними, потрапив завод «Авіатек» у Кірові, який виробляє продукцію для російського військово-промислового комплексу.