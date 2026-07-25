Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

Після затримки з фінансуванням у Миколаєві відновили реконструкцію укриття ліцею №3. Фото з архіву МикВісті

Керівник Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук повідомив, що фінансування на завершення реконструкції укриття Миколаївського ліцею №3 вже забезпечене, а всі роботи планують завершити до кінця 2026 року.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

За даними системи публічних закупівель ProZorro, загальна вартість додаткових робіт із реконструкції укриття становить 15,5 мільйона гривень. Із цієї суми 3,3 мільйона гривень виділяє державний бюджет у межах субвенції. Ще 1,41 мільйона гривень передбачено як співфінансування з бюджету Миколаєва, а 10,87 мільйона гривень — з міського бюджету за програмою реалізації публічних інвестиційних проєктів у галузі освіти.

Управління капітального будівництва та підрядник внесли зміни до договору. Вартість робіт залишилася незмінною, однак сторони перерозподілили фінансування між 2025 і 2026 роками та доповнили договір вимогами щодо дотримання екологічних і будівельних стандартів ЄС, оскільки проєкт співфінансується за програмою Ukraine Facility.

Календарний план фінансування робіт. Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Спочатку реконструкцію планували завершити до 30 липня 2026 року. Проте роботи затягнулися. Як пояснював Олексій Савчук, з початку року об'єкт фактично залишався без державного фінансування.

Однак наразі кошти для реалізації проєкту Миколаїв вже отримав.

— 27 квітня 2026 року кошти з державної субвенції надійшли на рахунки Миколаївської громади що дало можливість забезпечити фінансування цих робіт. Загальна кошторисна вартість 51,2 мільйона гривень. 70% державне фінансування і приблизно 30% місцеве, — зазначив він

Стосовно терміну виконання робіт Олексій Савчук зазначив, завершити реконструкцію укриття планують до кінця 2026 року, як це передбачено умовами державної програми фінансування.

Нагадаємо, що спочатку загальну вартість реконструкції укриття оцінювали у 35,8 мільйона гривень, однак потім вартість зросла — до 51,2 мільйона гривень. Тоді стало відомо, що знадобились додаткові роботи.

Згідно з тендерною документацією, проєкт передбачає заглиблення підвалу, посилення конструкцій, будівельні роботи, облаштування водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та електромереж, заміну сантехнічних комунікацій у підвалі, встановлення підйомника для маломобільних людей, облаштування приміщень для людей з інвалідністю, а також монтаж пожежної сигналізації та системи передавання тривожних повідомлень.

Загалом реконструкція підвалу ліцею №3 під укриття розпочали у 2024 році. Спочатку їх мали завершити до січня 2025 року, потім — до липня 2026 року.