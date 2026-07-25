 Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

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Головна Новини Суспільство 9:16, 25 липня, 2026

Реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві після затримки планують завершити до кінця року

Після затримки з фінансуванням у Миколаєві відновили реконструкцію укриття ліцею №3. Фото з архіву МикВістіПісля затримки з фінансуванням у Миколаєві відновили реконструкцію укриття ліцею №3. Фото з архіву МикВісті

Керівник Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук повідомив, що фінансування на завершення реконструкції укриття Миколаївського ліцею №3 вже забезпечене, а всі роботи планують завершити до кінця 2026 року.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

За даними системи публічних закупівель ProZorro, загальна вартість додаткових робіт із реконструкції укриття становить 15,5 мільйона гривень. Із цієї суми 3,3 мільйона гривень виділяє державний бюджет у межах субвенції. Ще 1,41 мільйона гривень передбачено як співфінансування з бюджету Миколаєва, а 10,87 мільйона гривень — з міського бюджету за програмою реалізації публічних інвестиційних проєктів у галузі освіти.

Управління капітального будівництва та підрядник внесли зміни до договору. Вартість робіт залишилася незмінною, однак сторони перерозподілили фінансування між 2025 і 2026 роками та доповнили договір вимогами щодо дотримання екологічних і будівельних стандартів ЄС, оскільки проєкт співфінансується за програмою Ukraine Facility.

Календарний план фінансування робіт. Скриншот з системи публічних закупівель ProZorroКалендарний план фінансування робіт. Скриншот з системи публічних закупівель ProZorro

Спочатку реконструкцію планували завершити до 30 липня 2026 року. Проте роботи затягнулися. Як пояснював Олексій Савчук, з початку року об'єкт фактично залишався без державного фінансування.

Однак наразі кошти для реалізації проєкту Миколаїв вже отримав.

— 27 квітня 2026 року кошти з державної субвенції надійшли на рахунки Миколаївської громади що дало можливість забезпечити фінансування цих робіт. Загальна кошторисна вартість 51,2 мільйона гривень. 70% державне фінансування і приблизно 30% місцеве, — зазначив він

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Стосовно терміну виконання робіт Олексій Савчук зазначив, завершити реконструкцію укриття планують до кінця 2026 року, як це передбачено умовами державної програми фінансування.

Нагадаємо, що спочатку загальну вартість реконструкції укриття оцінювали у 35,8 мільйона гривень, однак потім вартість зросла — до 51,2 мільйона гривень. Тоді стало відомо, що знадобились додаткові роботи.

Згідно з тендерною документацією, проєкт передбачає заглиблення підвалу, посилення конструкцій, будівельні роботи, облаштування водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та електромереж, заміну сантехнічних комунікацій у підвалі, встановлення підйомника для маломобільних людей, облаштування приміщень для людей з інвалідністю, а також монтаж пожежної сигналізації та системи передавання тривожних повідомлень.

Загалом реконструкція підвалу ліцею №3 під укриття розпочали у 2024 році. Спочатку їх мали завершити до січня 2025 року, потім — до липня 2026 року.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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